В Украине графики отключений света 28 июля будут действовать всего 4 часа

28 июля графики почасовых отключений света будут применяться всего 4 часа.
Главные тезисы
- Графики отключения света в Украине будут действовать всего 4 часа 28 июля, указывая на снижение напряжения в энергетической системе.
- Прогнозируется уменьшение жесткости графиков отключений и улучшение ситуации в энергетике в ближайшие недели.
- Выход из ремонта энергогенерирующих мощностей сократил дефицит электроэнергии в Украине.
- Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предвидит улучшение энергетической ситуации, при условии отсутствия новых повреждений электростанций.
- Прогнозируется улучшение ситуации в энергетике в ближайшие недели при условии отсутствия новых повреждений электростанций из-за обстрелов Россией.
28 июля электроэнергию будут экономить в одну очередь
Сначала в ДТЭК заявили, что по указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться с 18:00 до 22:00.
Завтра, 28 июля, с 18:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений. В другие часы — без ограничений, — отметили позже в "Укрэнерго".
Графики отключения света станут менее жесткими в августе
Самый сложный период лета, вероятно, уже позади. На сегодняшний день есть возможность применять графики отключения света реже.
Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге в "Украинском медиацентре".
Он отметил, что это, прежде всего, связано с тем, что спала абсолютно аномальная и рекордная жара, а значит, уменьшилось потребление электроэнергии.
Кудрицкий отметил, что ситуацию в энергетике также улучшил выход из ремонта определенных энергогенерирующих мощностей, которые добавили системе мощностей и сократили дефицит.
К тому же Кудрицкий отметил, если не будет каких-то новых масштабных повреждений электростанций — ситуация будет иметь тенденцию к улучшению. По крайней мере, в следующие несколько недель.
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