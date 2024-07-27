В Украине графики отключений света 28 июля будут действовать всего 4 часа

28 июля электроэнергию будут экономить в одну очередь

Сначала в ДТЭК заявили, что по указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться с 18:00 до 22:00.

Завтра, 28 июля, с 18:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений. В другие часы — без ограничений, — отметили позже в "Укрэнерго".

Графики отключения света станут менее жесткими в августе

Самый сложный период лета, вероятно, уже позади. На сегодняшний день есть возможность применять графики отключения света реже.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге в "Украинском медиацентре".

У нас есть все причины ожидать, что самый сложный период лета уже позади. Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась. Поделиться

Он отметил, что это, прежде всего, связано с тем, что спала абсолютно аномальная и рекордная жара, а значит, уменьшилось потребление электроэнергии.

Кудрицкий отметил, что ситуацию в энергетике также улучшил выход из ремонта определенных энергогенерирующих мощностей, которые добавили системе мощностей и сократили дефицит.

Поэтому вместо сложного режима 3-4 очереди мы имеем 1-2, которые применяются в зависимости от времени. В некоторые часы дефицит может быть меньше, в некоторые — немного больше. А в некоторых — у нас даже есть возможность не вводить никаких ограничений электропотребления. Владимир Кудрицкий Председатель правления НЭК "Укрэнерго"

К тому же Кудрицкий отметил, если не будет каких-то новых масштабных повреждений электростанций — ситуация будет иметь тенденцию к улучшению. По крайней мере, в следующие несколько недель.