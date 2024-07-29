Задействуют ли графики отключения света в Украине 30 июля — ответ энергетиков

30 июля в Украине обещают не выключать свет в рамках графиков.

30 июля графики почасовых отключений света не будут действовать

Завтра, 30 июля, отключения не прогнозируются, говорится в сообщении Укрэнерго.

Там также добавили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме применения ограничений будут предупреждать дополнительно.

В "Укрэнерго" объяснили, что причина отсутствия ограничений — снижение потребления из-за похолодания и возвращения к работе двух блоков на атомных электростанциях. Поделиться

29 июля графики отключений света будут действовать всего два часа — с 20:00 до 22:00, в одну очередь.

Что известно о ситуации с отключениями света в августе

По словам спикера НЭК "Укрэнерго" Марии Цатурян, уже в августе продолжительность отключений света в Украине должна уменьшиться.

В августе должно немного уменьшиться объем ограничений. Это связано с тем, что некоторые энергетические объекты вернутся после плановых ремонтов. Конечно, если не будет новых российских ударов, — объясняет представитель Укрэнерго.

По ее словам, на ситуацию с энергоснабжением зимой также будут влиять ряд факторов.

интенсивность обстрелов и успешность противодействия русским атакам со стороны Сил обороны;

количество оборудования, которое получится восстановить на украинских электростанциях.