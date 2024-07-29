Задействуют ли графики отключения света в Украине 30 июля — ответ энергетиков
Категория
Экономика
Дата публикации

Задействуют ли графики отключения света в Украине 30 июля — ответ энергетиков

Свет
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Источник:  Укрэнерго

30 июля в Украине обещают не выключать свет в рамках графиков.

Главные тезисы

  • 30 июля в Украине не планируют отключать свет по графику из-за увеличения потребления и возвращения в работу электростанций.
  • Продолжительность отключений света в августе должна уменьшиться из-за плановых ремонтов и восстановления энергетических объектов.
  • Интенсивность обстрелов и противодействие атакам России могут повлиять на энергоснабжение в зимний период в Украине.
  • Необходимо обеспечить надежность энергоснабжения и предотвратить возможные угрозы для избежания повторных атак.
  • Укрэнерго готовится к возможному введению дополнительных ограничений света в случае изменения ситуации в энергосистеме.

30 июля графики почасовых отключений света не будут действовать

Завтра, 30 июля, отключения не прогнозируются, говорится в сообщении Укрэнерго.

Там также добавили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме применения ограничений будут предупреждать дополнительно.

В "Укрэнерго" объяснили, что причина отсутствия ограничений — снижение потребления из-за похолодания и возвращения к работе двух блоков на атомных электростанциях.

29 июля графики отключений света будут действовать всего два часа — с 20:00 до 22:00, в одну очередь.

Что известно о ситуации с отключениями света в августе

По словам спикера НЭК "Укрэнерго" Марии Цатурян, уже в августе продолжительность отключений света в Украине должна уменьшиться.

В августе должно немного уменьшиться объем ограничений. Это связано с тем, что некоторые энергетические объекты вернутся после плановых ремонтов. Конечно, если не будет новых российских ударов, — объясняет представитель Укрэнерго.

По ее словам, на ситуацию с энергоснабжением зимой также будут влиять ряд факторов.

  • интенсивность обстрелов и успешность противодействия русским атакам со стороны Сил обороны;

  • количество оборудования, которое получится восстановить на украинских электростанциях.

Это трудные габаритные работы и над восстановлением электростанций наши коллеги работают 24/7. Как вы понимаете, планы неприятеля нам не известны. Но риск повторения атак на энергетику остается высоким, — отметила Цатурян.

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