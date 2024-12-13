Міжнародна команда астрофізиків під керівництвом Олександра Шапіро з Грацького університету імені Карла та Франца у Австрії з'ясувала, що зірки, подібні до Сонця, раз у століття виробляють дуже небезпечні суперспалахи.
Головні тези:
- Зірки, схожі на Сонце, виробляють небезпечні суперспалахи раз на 100 років.
- Суперспалахи можуть викидати велику кількість частинок та створювати геомагнітні бурі, які загрожують технологічним системам.
- Дослідження показали, що суперспалахи на зірках подібних до Сонця мають схожий механізм генерації зі спалахами на Сонці.
- Хоча існують свідчення про екстремальну сонячну активність у минулому, науковці не можуть точно визначити, чи здатне Сонце виробити суперспалахи.
- Навіть активність історичних спалахів на Сонці не досягає масштабів суперспалахів, що демонструє значення нових досліджень для розуміння потенційної загрози.
Чи може Землі загрожувати суперспалах на Сонці
Зокрема, астрофізики вивчили інформацію про 56 тис зірок, подібних до Сонця за допомогою телескопу NASA Kepler.
Протягом 4 років дослідники вели спостереження за сонцеподібними зірками, що можна порівняти із 220 тис років спостережень за Сонцем.
Це дозволило науковцям зафіксувати 2 тис 889 суперспалахів від 2 тис 527 зірок. З цього вчені зробили висновок, що зірки, подібні до Сонця, генерують суперспалахи приблизно раз на 100 років.
Результати також показали, що частота суперспалахів збігається з раніше спостережуваними моделями спалахів на Сонці, що вказує на спільний основний механізм.
У чому полягає загроза суперспалахів зірок, подібних до Сонця
В результаті цих надпотужних вибухів у космос викидається велика кількість високошвидкісних частинок, які випромінюють обсяги енергії, еквівалентні десяти мільйонам вулканічних вивержень на Землі.
Такі спалахи можуть бути в 10 тис разів потужнішими за звичайні спалахи на Сонці.
Викликані ними геомагнітні бурі можуть становити серйозну загрозу для роботи технологічних систем та супутників.
Наразі науковці не можуть з точністю сказати, чи здатне Сонце генерувати суперспалахи, однак зафіксовані періоди екстремальної сонячної активності у минулому, сліди яких знаходять у відкладеннях та кільцях стародавніх дерев у вигляді ізотопних сплесків.
Однак навіть така активність, за словами вчених, не досягає потужності і масштабів суперспалахів.
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