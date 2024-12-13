Міжнародна команда астрофізиків під керівництвом Олександра Шапіро з Грацького університету імені Карла та Франца у Австрії з'ясувала, що зірки, подібні до Сонця, раз у століття виробляють дуже небезпечні суперспалахи.

Чи може Землі загрожувати суперспалах на Сонці

Зокрема, астрофізики вивчили інформацію про 56 тис зірок, подібних до Сонця за допомогою телескопу NASA Kepler.

Протягом 4 років дослідники вели спостереження за сонцеподібними зірками, що можна порівняти із 220 тис років спостережень за Сонцем.

Сонце

Це дозволило науковцям зафіксувати 2 тис 889 суперспалахів від 2 тис 527 зірок. З цього вчені зробили висновок, що зірки, подібні до Сонця, генерують суперспалахи приблизно раз на 100 років.

Результати також показали, що частота суперспалахів збігається з раніше спостережуваними моделями спалахів на Сонці, що вказує на спільний основний механізм.

У чому полягає загроза суперспалахів зірок, подібних до Сонця

В результаті цих надпотужних вибухів у космос викидається велика кількість високошвидкісних частинок, які випромінюють обсяги енергії, еквівалентні десяти мільйонам вулканічних вивержень на Землі.

Такі спалахи можуть бути в 10 тис разів потужнішими за звичайні спалахи на Сонці.

Викликані ними геомагнітні бурі можуть становити серйозну загрозу для роботи технологічних систем та супутників.

Наразі науковці не можуть з точністю сказати, чи здатне Сонце генерувати суперспалахи, однак зафіксовані періоди екстремальної сонячної активності у минулому, сліди яких знаходять у відкладеннях та кільцях стародавніх дерев у вигляді ізотопних сплесків.

Однак навіть така активність, за словами вчених, не досягає потужності і масштабів суперспалахів.