За словами астрофізиків, що наразі швидко наближається момент початку надзвичайної сонячної активності, який буде доволі тривалим і перевершить всі нинішні максимуми.

До чого варто готуватись із наближенням періоду надзвичайної сонячної активності

Астрофізики підкреслюють, що завершення нинішньог періоду сонячного максимуму не тільки не призведе до зменшення сонячної активності, а навпаки до її зростання, оскільки ми наближаємось до особливої фази сонячного циклу, що отримала назву "зона бойових дій”.

Вчені знають про цю фазу сонячного циклу не так вже й багато, однак саме під час неї на нашій материнській зірці відбувається утворення коронарних дір.

Це може обернутись катастрофою для супутників, які літають на орбіті навколо Землі.

Сонце

Сонячна активність зростала протягом останніх кількох років, натякаючи на те, що сонячний максимум може настати раніше і бути більш активним, ніж спочатку очікували вчені.

Минулого місяця експерти з космічної погоди підтвердили, що це саме так, коли оголосили, що сонячний максимум вже йде повним ходом і може тривати близько року або більше.

Між тим 15 листопада нова компанія у сфері прогнозів космічної погоди Lynker Space оприлюднила пост у власному блозі, заявивши, що особлива фаза сонячного циклу, відома як "зона бойових дій", йомовірно почнеться протягом найближчого року, або двох, по завершенні циклу сонячного максимуму.

За словами віцепрезидента Lynker Space, фізика Скотта Макінтоша, який спеціалізується на дослідження Сонця, геомагнітна активність у верхніх шарах атмосфери може збільшитися на 50% під час цієї зони активності, яка може тривати до 2028 року.

Потенціал великих, небезпечних геомагнітних збурень у найближчі кілька років дуже реальний, — попереджає Макінтош. Поширити

Причиною того, що сонячна активність досягає найбільшого максимуму під час так званої “зони бойових дій” слугують фактори збереження великої кількості сонячних спалахів навіть по завершенні періоду максимальної активності.

Окрім цього великі смуги магнетизму на полюсах Сонця, відомі як смуги циклу Хейла, починають протистояння, провокуючи утворення корональних дір.

Корональні діри небезпечні тим, що можуть створювати короткі та екстремальні пориви сонячного вітру — постійного фонового потоку заряджених частинок, що викидаються Сонцем в усі боки.

Всі зайві сонячні частинки, викинуті корональними дірами, поглинаються верхніми шарами атмосфери Землі під час зони бойових дій, — пояснює Макінтош. Поширити

Кому загрожує період максимальної сонячної активності

Цей період може бути дуже складним для супутникових операторів, оскільки вся ця додаткова активність може спричинити роздування верхніх шарів атмосфери.

Коли це відбувається, орбітальні космічні апарати можуть відчувати додатковий опір, що змушує їх падати назад на Землю.