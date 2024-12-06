По словам астрофизиков, сейчас быстро приближается момент начала чрезвычайной солнечной активности, который будет довольно длительным и превзойдет все нынешние максимумы.

К чему следует готовиться с приближением периода чрезвычайной солнечной активности

Астрофизики подчеркивают, что завершение нынешнего периода солнечного максимума не только не приведет к уменьшению солнечной активности, а наоборот к ее росту, поскольку мы приближаемся к особой фазе солнечного цикла, получившей название "зона боевых действий".

Ученые знают об этой фазе солнечного цикла не так уж много, однако именно во время нее на нашей материнской звезде происходит образование коронарных дыр.

Это может обернуться катастрофой для спутников, летающих на орбите вокруг Земли.

Солнце

Солнечная активность росла в последние несколько лет, намекая на то, что солнечный максимум может наступить раньше и быть более активным, чем первоначально ожидали ученые.

В прошлом месяце эксперты по космической погоде подтвердили, что это именно так, когда объявили, что солнечный максимум уже идет полным ходом и может занять около года или больше.

Между тем, 15 ноября новая компания в сфере прогнозов космической погоды Lynker Space обнародовала пост в собственном блоге, заявив, что особая фаза солнечного цикла, известная как "зона боевых действий", вероятно начнется в течение ближайшего года или двух, по завершении цикла солнечного максимума.

По словам вице-президента Lynker Space, физика Скотта Макинтоша, специализирующегося на исследовании Солнца, геомагнитная активность в верхних слоях атмосферы может увеличиться на 50% во время этой зоны активности, которая может занять до 2028 года.

Потенциал крупных, опасных геомагнитных возмущений в ближайшие несколько лет очень реален, предупреждает Макинтош. Поделиться

Причиной того, что солнечная активность достигает наибольшего максимума во время так называемой зоны боевых действий служат факторы сохранения большого количества солнечных вспышек даже по завершении периода максимальной активности.

Кроме этого, большие полосы магнетизма на полюсах Солнца, известные как полосы цикла Хейла, начинают противостояние, провоцируя образование корональных дыр.

Корональные дыры опасны тем, что могут создавать короткие и экстремальные порывы солнечного ветра — постоянного фонового потока выбрасываемых Солнцем во все стороны заряженных частиц.

Все лишние солнечные частицы, выброшенные корональными дырами, поглощаются верхними слоями атмосферы Земли во время зоны боевых действий, — объясняет Макинтош. Поделиться

Кому грозит период максимальной солнечной активности

Этот период может быть очень сложным для спутниковых операторов, поскольку вся эта дополнительная активность может привести к раздуванию верхних слоев атмосферы.

Когда это происходит, орбитальные космические аппараты могут ощущать дополнительное сопротивление, что заставляет их падать на Землю.