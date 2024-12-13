Угрожает ли Земле супервспышка на Солнце — ответ ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Угрожает ли Земле супервспышка на Солнце — ответ ученых

Супервспышка на Солнце
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Источник:  Naked Science

Международная команда астрофизиков под руководством Александра Шапиро из Грацкого университета имени Карла и Франца в Австрии выяснила, что звезды, подобные Солнцу, раз в век производят очень опасные супервспышки.

Главные тезисы

  • Солнцеподобные звезды могут производить опасные супервспышки раз в сто лет, что может представлять угрозу для Земли и ее технологий.
  • Исследования показали сходство механизма генерации супервспышек на звездах, подобных Солнцу, с вспышками на нашем собственном Солнце.
  • Супервспышки солнцеподобных звезд могут быть в 10 тысяч раз мощнее обычных вспышек на Солнце, что представляет серьезную угрозу для технологий и спутников.
  • Исследователи зафиксировали 2889 супервспышек от 2527 звезд, подтверждая гипотезу о частоте супервспышек на солнцеподобных звездах.
  • Ученые не исключают возможности супервспышек на Солнце и обратили внимание на потенциальные угрозы для технологий и электросистем при таких явлениях.

Может ли Земле угрожать супервспышка на Солнце

В частности, астрофизики изучили информацию о 56 тыс звезд, подобных Солнцу с помощью телескопа NASA Kepler.

В течение 4 лет исследователи вели наблюдение за солнцеподобными звездами, что можно сравнить с 220 тыс. лет наблюдений за Солнцем.

Солнцевидные звезды раз в 100 лет генерируют мощные супервспышки
Солнце

Это позволило ученым зафиксировать 2889 супервспышек от 2527 звезд. Из этого ученые заключили, что звезды, подобные Солнцу, генерируют супервспышки примерно раз в 100 лет.

Результаты также показали, что частота супервспышек совпадает с ранее наблюдаемыми моделями вспышек на Солнце, что указывает на общий основной механизм.

В чем заключается угроза супервспышек звезд, подобных Солнцу

В результате этих сверхмощных взрывов в космос выбрасывается большое количество высокоскоростных частиц, излучающих объемы энергии, эквивалентные десяти миллионам вулканических извержений на Земле.

Такие вспышки могут быть в 10 тыс раз мощнее обычных вспышек на Солнце.

Вызванные ими геомагнитные бури могут представлять серьезную угрозу работе технологических систем и спутников.

Ученые не могут с точностью сказать, способно ли Солнце генерировать супервспышки, однако зафиксированы периоды экстремальной солнечной активности в прошлом, следы которых находят в отложениях и кольцах древних деревьев в виде изотопных всплесков.

Однако даже такая активность, по словам ученых, не достигает мощности и масштабов супервспышек.

Мы хотели определить, как часто наше Солнце производит супервспышки, но продолжительность прямых солнечных наблюдений относительно невелика, — объясняет группа ученых из Института исследований Солнечной системы имени Макса Планка.

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