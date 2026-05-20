Чи зможе ШІ дійсно замінити людей — пояснення професора фізики

Стрімкий розвиток штучного інтелекту підштовхує багатьох з нас до думки про те, що ШІ у майбутньому здатен буде замінити фактично кожного. Однак професор фізики та астрономії в Рочестерському університеті Адам Франк не згодний з такими висновками.

Люди переоцінюють можливості та здібності ШІ

За словами Адама Франка, він не заперечує потужності та важливості штучного інтелекту в сучасному світі.

Попри це, хоче нагадати людям, що йдеться лише про інструмент, головна мета якого — зробити життя комфортнішим.

Немає нікого "всередині", хто міг би відтворити хоча б малу частину того, що робить людину унікальною, — поділився своє думкою з цього приводу авторитетний фізик.

Щоб довести, що він має рацію, Франк звернув увагу на відомий японський гурт Atarashii Gakko!

Як зазначив науковець він налічує 4 дівчат у шкільній формі, які грають все — від панк-року до хіп-хопу та джазу. Ба більше, артистки виконують сучасний танець, який здатен приголомшити навіть вибагливих хореографів.

Гурт Atarashii Gakko! має те, чого ніколи не буде у ШІ — людську креативність.