Чи зможе ШІ дійсно замінити людей — пояснення професора фізики

Стрімкий розвиток штучного інтелекту підштовхує багатьох з нас до думки про те, що ШІ у майбутньому здатен буде замінити фактично кожного. Однак професор фізики та астрономії в Рочестерському університеті Адам Франк не згодний з такими висновками.
Головні тези:
- Людська креативність не знає рамок та меж.
- А штучний інтелект здатний лише копіювати те, що вдже створила людина.
Люди переоцінюють можливості та здібності ШІ
За словами Адама Франка, він не заперечує потужності та важливості штучного інтелекту в сучасному світі.
Попри це, хоче нагадати людям, що йдеться лише про інструмент, головна мета якого — зробити життя комфортнішим.
Щоб довести, що він має рацію, Франк звернув увагу на відомий японський гурт Atarashii Gakko!
Як зазначив науковець він налічує 4 дівчат у шкільній формі, які грають все — від панк-року до хіп-хопу та джазу. Ба більше, артистки виконують сучасний танець, який здатен приголомшити навіть вибагливих хореографів.
Гурт Atarashii Gakko! має те, чого ніколи не буде у ШІ — людську креативність.
Фактично йдеться про те, штучний інтелект не здатний генерувати дійсно нові вражаючі ідеї, а просто вміє копіювати їх.
