Чи зможе ШІ дійсно замінити людей — пояснення професора фізики
Люди переоцінюють можливості та здібності ШІ
Стрімкий розвиток штучного інтелекту підштовхує багатьох з нас до думки про те, що ШІ у майбутньому здатен буде замінити фактично кожного. Однак професор фізики та астрономії в Рочестерському університеті Адам Франк не згодний з такими висновками.

  • Людська креативність не знає рамок та меж.
  • А штучний інтелект здатний лише копіювати те, що вдже створила людина.

За словами Адама Франка, він не заперечує потужності та важливості штучного інтелекту в сучасному світі.

Попри це, хоче нагадати людям, що йдеться лише про інструмент, головна мета якого — зробити життя комфортнішим.

Немає нікого "всередині", хто міг би відтворити хоча б малу частину того, що робить людину унікальною, — поділився своє думкою з цього приводу авторитетний фізик.

Щоб довести, що він має рацію, Франк звернув увагу на відомий японський гурт Atarashii Gakko!

Як зазначив науковець він налічує 4 дівчат у шкільній формі, які грають все — від панк-року до хіп-хопу та джазу. Ба більше, артистки виконують сучасний танець, який здатен приголомшити навіть вибагливих хореографів.

Гурт Atarashii Gakko! має те, чого ніколи не буде у ШІ — людську креативність.

Фактично йдеться про те, штучний інтелект не здатний генерувати дійсно нові вражаючі ідеї, а просто вміє копіювати їх.

