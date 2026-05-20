Сможет ли ИИ действительно заменить людей — объяснение профессора физики

Стремительное развитие искусственного интеллекта подталкивает многих из нас к мысли о том, что ИИ в будущем способен будет заменить практически каждого. Однако профессор физики и астрономии в Рочестерском университете Адам Франк не согласен с подобными выводами.

Люди переоценивают возможности и способности ИИ

По словам Адама Франко, он не отрицает мощи и важности искусственного интеллекта в современном мире.

Несмотря на это, хочет напомнить людям, что речь идет всего лишь об инструменте, главная цель которого — сделать жизнь более комфортной.

Нет никого "внутри", кто мог бы воспроизвести хотя бы малую часть того, что делает человека уникальным, — поделился своим мнением по этому поводу авторитетный физик.

Чтобы доказать, что он прав, Франк обратил внимание на известную японскую группу Atarashii Gakko!

Как отметил ученый, он насчитывает 4 девушек в школьной форме, которые играют все — от панк-рока до хип-хопа и джаза. Более того, артистки исполняют современный танец, который способен ошеломить даже привередливых хореографов.

Группа Atarashii Gakko! имеет то, чего никогда не будет в ИИ — человеческую креативность.