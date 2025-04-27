Чи зможе ШІ поневолити людство — прогноз лауреата Нобелівської премії

На переконання лауреата Нобелівської премії з фізики Джеффрі Гінтона, у штучного інтелекту все ж є шанси захопити та підкорити людство. Цю загрозу у жодному разі не можна ігнорувати.

Загроза повстання ШІ цілком реальна

Джеффрі Гінтона доволі часто величають "хрещеним батьком ШІ", тому до його думок з цього приводу дослухаються, а попередження та прогнози не ігнорують.

За словами фізика, він згоден з американським мільярдером Ілоном Маском у цьому питанні:

Імовірність того, що ШІ візьме гору, становить 10-20 відсотків, але це лише здогадка, — заявив Гінтон. Поширити

До слова, на переконання Ілона Маска, штучний інтелект стане розумнішим за все людство протягом наступних 4 років.

Ба більше, дійсно зростає ризик того, що ШІ замінить людей на робочих місцях, виконуючи поставлені завдання з більшою ефективністю.