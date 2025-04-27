Чи зможе ШІ поневолити людство — прогноз лауреата Нобелівської премії

На переконання лауреата Нобелівської премії з фізики Джеффрі Гінтона, у штучного інтелекту все ж є шанси захопити та підкорити людство. Цю загрозу у жодному разі не можна ігнорувати.
Головні тези:
- 77-річний Гінтон отримав Нобелівську премію у 2024 році за внесок у розвиток нейронних мереж.
- Він вважає, що ШІ в майбутньому стане чудовим "сімейним лікарем".
Загроза повстання ШІ цілком реальна
Джеффрі Гінтона доволі часто величають "хрещеним батьком ШІ", тому до його думок з цього приводу дослухаються, а попередження та прогнози не ігнорують.
За словами фізика, він згоден з американським мільярдером Ілоном Маском у цьому питанні:
До слова, на переконання Ілона Маска, штучний інтелект стане розумнішим за все людство протягом наступних 4 років.
Ба більше, дійсно зростає ризик того, що ШІ замінить людей на робочих місцях, виконуючи поставлені завдання з більшою ефективністю.
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