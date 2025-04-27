Чи зможе ШІ поневолити людство — прогноз лауреата Нобелівської премії
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Чи зможе ШІ поневолити людство — прогноз лауреата Нобелівської премії

Загроза повстання ШІ цілком реальна
Джерело:  Daily Mail

На переконання лауреата Нобелівської премії з фізики Джеффрі Гінтона, у штучного інтелекту все ж є шанси захопити та підкорити людство. Цю загрозу у жодному разі не можна ігнорувати.

Головні тези:

  • 77-річний Гінтон отримав Нобелівську премію у 2024 році за внесок у розвиток нейронних мереж.
  • Він вважає, що ШІ в майбутньому стане чудовим "сімейним лікарем".

Загроза повстання ШІ цілком реальна

Джеффрі Гінтона доволі часто величають "хрещеним батьком ШІ", тому до його думок з цього приводу дослухаються, а попередження та прогнози не ігнорують.

За словами фізика, він згоден з американським мільярдером Ілоном Маском у цьому питанні:

Імовірність того, що ШІ візьме гору, становить 10-20 відсотків, але це лише здогадка, — заявив Гінтон.

До слова, на переконання Ілона Маска, штучний інтелект стане розумнішим за все людство протягом наступних 4 років.

Ба більше, дійсно зростає ризик того, що ШІ замінить людей на робочих місцях, виконуючи поставлені завдання з більшою ефективністю.

Найкращий спосіб зрозуміти це емоційно — уявити, що у вас є дуже миле тигреня. Якщо ви не можете бути повністю впевнені, що, подорослішавши, воно не захоче вас убити, то варто переживати, — попередив людей Гінтон.

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