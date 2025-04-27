Сможет ли ИИ поработить человечество — прогноз лауреата Нобелевской премии

По убеждению лауреата Нобелевской премии по физике Джеффри Гинтона, у искусственного интеллекта все же есть шансы захватить и подчинить себе человечество. Эту угрозу ни в коем случае нельзя игнорировать.
Главные тезисы
- 77-летний Гинтон получил Нобелевскую премию в 2024 году за вклад в развитие нейронных сетей.
- Он считает, что ИИ в будущем станет отличным "семейным врачем".
Угроза восстания ИИ вполне реальна
Джеффри Гинтона довольно часто величают "крестным отцом ИИ", поэтому к его мнению по этому поводу прислушиваются, а предупреждения и прогнозы не игнорируют.
По словам физика, он согласен с американским миллиардером Илоном Маском в этом вопросе:
К слову, по убеждению Илона Маска, искусственный интеллект станет умнее всего человечества в течение следующих 4 лет.
Более того, действительно возрастает риск того, что ИИ заменит людей на рабочих местах, выполняя поставленные задачи с большей эффективностью.
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