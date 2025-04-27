Сможет ли ИИ поработить человечество — прогноз лауреата Нобелевской премии
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Сможет ли ИИ поработить человечество — прогноз лауреата Нобелевской премии

Угроза восстания ИИ вполне реальна
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Источник:  Daily Mail

По убеждению лауреата Нобелевской премии по физике Джеффри Гинтона, у искусственного интеллекта все же есть шансы захватить и подчинить себе человечество. Эту угрозу ни в коем случае нельзя игнорировать.

Главные тезисы

  • 77-летний Гинтон получил Нобелевскую премию в 2024 году за вклад в развитие нейронных сетей.
  • Он считает, что ИИ в будущем станет отличным "семейным врачем".

Угроза восстания ИИ вполне реальна

Джеффри Гинтона довольно часто величают "крестным отцом ИИ", поэтому к его мнению по этому поводу прислушиваются, а предупреждения и прогнозы не игнорируют.

По словам физика, он согласен с американским миллиардером Илоном Маском в этом вопросе:

Вероятность того, что ИИ восстанет, составляет 10-20 процентов, но это лишь догадка, — заявил Гинтон.

К слову, по убеждению Илона Маска, искусственный интеллект станет умнее всего человечества в течение следующих 4 лет.

Более того, действительно возрастает риск того, что ИИ заменит людей на рабочих местах, выполняя поставленные задачи с большей эффективностью.

Лучший способ понять это эмоционально — представить, что у вас есть очень милый тигрёнок. Если вы не можете быть полностью уверены, что, повзрослев, оно не захочет убить вас, то стоит переживать, — предупредил людей Гинтон.

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