Чи зможе Україна збивати ракети "Орєшнік" — думка експерта

В Україні зараз і в найближчому майбутньому засобів для збиття російської балістичної ракети "Орєшнік" не існує. Чим теоретично можна спробувати зробити це - розповів головний редактор військово-політичного порталу Defense Express Олег Катков.
Головні тези:
- Україні наразі не має засобів для збиття ракет “Орєшнік”, проте теоретично це можливо корабельними ракетами та протиракетними системами інших країн.
- Головний експерт зазначив, що для ефективного збиття “Орєшніка” потрібно уражати ракету до моменту розділення її бойових частин у космосі.
Україна не має засобів для збиття “Орєшніка”, але є одне але — Катков
Експерт зазначив, що "Орєшнік" — це балістична ракета середньої дальності з роздільними бойовими частинами. Її потрібно уразити до моменту розділення — у космосі.
Теоретично її можна збити корабельними ракетами Standard Missile 3 та ізраїльською системою протиракетної оборони Arrow 3. Але питання в тому, коли саме відбувається розведення бойових частин ракеті і чи перебуває вона в зоні дії цих комплексів.
При цьому він наголошує: Україна наразі неспроможна збивати "Орєшнік". Теоретично Сили оборони могли б збивати розділені блоки цієї ракети ЗРК Patriot, але з практичного погляду це "дуже сумнівно", зауважує він.
Patriot — це засіб проти тактичних і оперативно-тактичних балістичних ракет, типу "Іскандер". Для ракет середньої дальності потрібні інші системи: THAAD, SM-6, SM-3.
Служба безпеки України раніше повідомила, що уламки ракети "Орєшнік" було виявлено у Львівській області. За даними слідства, пуск здійснили з полігону Капустін Яр поблизу Каспійського моря, а ціллю стала цивільна інфраструктура.
