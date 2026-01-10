Чи зможе Україна збивати ракети "Орєшнік" — думка експерта

В Україні зараз і в найближчому майбутньому засобів для збиття російської балістичної ракети "Орєшнік" не існує. Чим теоретично можна спробувати зробити це - розповів головний редактор військово-політичного порталу Defense Express Олег Катков.

Україна не має засобів для збиття “Орєшніка”, але є одне але — Катков

Експерт зазначив, що "Орєшнік" — це балістична ракета середньої дальності з роздільними бойовими частинами. Її потрібно уразити до моменту розділення — у космосі.

Теоретично її можна збити корабельними ракетами Standard Missile 3 та ізраїльською системою протиракетної оборони Arrow 3. Але питання в тому, коли саме відбувається розведення бойових частин ракеті і чи перебуває вона в зоні дії цих комплексів.

Офіційно параметри ні SM-3, ні Arrow 3 не розкривалися, тому оцінити точно неможливо… Теоретично — можна (збити), а практично — залежить від багатьох параметрів. Поширити

При цьому він наголошує: Україна наразі неспроможна збивати "Орєшнік". Теоретично Сили оборони могли б збивати розділені блоки цієї ракети ЗРК Patriot, але з практичного погляду це "дуже сумнівно", зауважує він.

Patriot — це засіб проти тактичних і оперативно-тактичних балістичних ракет, типу "Іскандер". Для ракет середньої дальності потрібні інші системи: THAAD, SM-6, SM-3.

Служба безпеки України раніше повідомила, що уламки ракети "Орєшнік" було виявлено у Львівській області. За даними слідства, пуск здійснили з полігону Капустін Яр поблизу Каспійського моря, а ціллю стала цивільна інфраструктура.