Сможет ли Украина сбивать ракеты "Орешник" — мнение эксперта
Сможет ли Украина сбивать ракеты "Орешник" — мнение эксперта

ракета
Читати українською
Источник:  ЛИГА.net

В Украине сейчас и в ближайшем будущем средств для сбивания российской баллистической ракеты "Орешник" не существует. Чем теоретически можно попытаться сделать это – рассказал главный редактор военно-политического портала Defense Express Олег Катков.

Главные тезисы

  • Украина пока не обладает средствами для сбивания российской ракеты “Орешник”, однако теоретически это возможно с применением корабельных ракет и противоракетных систем других стран.
  • Для эффективного сбития “Орешника” необходимо поражать ракету до момента разделения ее боевых частей в космосе, что представляет реальные вызовы для украинских сил обороны.

У Украины нет средств для сбития "Орешника", но есть одно но — Катков

Эксперт отметил, что "Орешник" — это баллистическая ракета средней дальности с раздельными боевыми частями. Ее нужно поразить до момента разделения — в космосе.

Теоретически ее можно сбить корабельными ракетами Standard Missile 3 и израильской системой противоракетной обороны Arrow 3. Но вопрос в том, когда происходит разведение боевых частей ракеты и находится ли она в зоне действия этих комплексов.

Официально параметры ни SM-3, ни Arrow 3 не раскрывались, поэтому оценить точно невозможно… Теоретически можно (сбить), а практически зависит от многих параметров.

При этом он отмечает: Украина пока не может сбивать "Орешник". Теоретически Силы обороны могли бы сбивать разделенные блоки этой ракеты ЗРК Patriot, но с практической точки зрения это "очень сомнительно", отмечает он.

Patriot — это средство против тактических и оперативно-тактических баллистических ракет типа "Искандер". Для ракет средней дальности требуются другие системы: THAAD, SM-6, SM-3.

Служба безопасности Украины ранее сообщила, что обломки ракеты "Орешник" были обнаружены во Львовской области. По данным следствия, пуск совершили с полигона Капустин Яр у Каспийского моря, а целью стала гражданская инфраструктура.

Украинская разведка утверждает, что у ракеты есть шесть боеголовок, каждая из которых несет шесть суббоеприпасов.

