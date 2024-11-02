Протягом листопада, як зазначають науковці, у нічному небі можна буде побачити одразу три метеорні потоки та останній у цьому році супермісяць.

Чим зацікавить нічне небо у листопаді

Зазначається, що висока сонячна активність цьогоріч значно збільшує ймовірність появи полярних сяйв.

Актуальні прогнози стосовно появи полярних сяйв можна подивитись на інформаційній панелі сайту Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Окрім цього вже 5 листопада прогнозують пік метеоритного потоку Південної Тауриди.

Метеорний потік Тауриди

Зазвичай ці метеоритні потоки не мають характерних піків, а особливо помітними у нічному небі будуть до початку листопада, коли обидві частини Південного та Північного потоку об’єднаються.

Найкращий час за спостереженням цього зорепаду припадає на близько опівночі 5 листопада, коли Місяць не надто заважатиме спостереженням.

Зокрема, під час піку метеорного потоку Тауриди на небі можна буде побачити близько десяти метеоритів щогодини.

Космічні камені у цих потоках доволі повільні, однак можуть бути достатньо яскравими.

Потоки Тауриди можна побачити майже з усіх куточків Землі, крім Південного полюса.

Які ще космічні явища будуть цікавими для спостереження у листопаді

12 листопада можна буде побачити пік метеоритного потоку Північної Тауриди, однак є ймовірність того, що повний Місяць завадить спостереженням.

Зокрема, у день пікової активності метеорних потоків супутник Землі буде освітлений приблизно на 82%, тому вести спостереження за метеорним потоком буде найкраще близько опівночі.

Очікується, що метеоритний потік Тауриди буде рухатися в напрямку сузір’я Тельця.

17 листопада досягне піку яскравості останній у цьому році супермісяць, який ще називають “бобровим”, оскільки саме тоді бобри починають ховатись у своїх домівках після завершення з підготовки запасів на зиму.

Також 17 листопада прогнозується пік метеоритного потоку Леоніди. Аби повністю насолодитися подією, варто обрати місце спостереження із відкритим простором неба, адже супермісяць може стати на заваді цьому.

Метеоритний потік Леоніди відомий тим, що спричинив один із найбільших метеорних штормів в історії.

17 листопада 1966 року протягом 15-ти хвилин у небі щохвилини пролітали тисячі метеорів.

Шторми Леоніди іноді трапляються циклами кожні 33-34 роки, але, попри очікування, в 1990-х роках явище не відбулося.