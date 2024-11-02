В ноябре, как отмечают ученые, в ночном небе можно будет увидеть сразу три метеорных потока и последний в этом году супермесяц.
Главные тезисы
- В ноябре можно наблюдать три метеорных потока: Южную Тауриду, Северную Тауриду и Леониды.
- Пик метеорных потоков Тауриды и Леониды обещает захватывающие моменты с десятками метеоритов каждый час.
- 17 ноября станет отличной возможностью увидеть последний в этом году супермесяц и пик метеорного потока Леониды.
- Выберите место с открытым небом для лучшего наблюдения и наслаждения космическими явлениями ноября.
- Следите за прогнозами полярных сияний для шанса увидеть это удивительное небесное явление в ночное время.
Чем заинтересует ночное небо в ноябре
Отмечается , что высокая солнечная активность значительно увеличивает вероятность появления полярных сияний.
Актуальные прогнозы по появлению полярных сияний можно посмотреть на информационной панели сайта Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Кроме этого, уже 5 ноября прогнозируют пик метеоритного потока Южной Тауриды .
Обычно эти метеоритные потоки не имеют характерных пиков, особенно заметными в ночном небе будут до начала ноября, когда обе части Южного и Северного потока объединятся.
Лучшее время по наблюдению этого звездопада приходится на около полуночи 5 ноября, когда Луна не будет слишком мешать наблюдениям.
В частности, во время пика метеорного потока Тауриды на небе можно будет увидеть около десяти метеоритов в час.
Космические камни в этих потоках довольно медленные, но могут быть достаточно яркими.
Потоки Тауриды можно увидеть почти со всех уголков Земли, кроме Южного полюса.
Какие еще космические явления будут интересны для наблюдения в ноябре
12 ноября можно будет увидеть пик метеоритного потока Северной Тауриды , однако есть вероятность того, что полная Луна помешает наблюдениям.
В частности, в день пиковой активности метеорных потоков спутник Земли будет освещен примерно на 82%, поэтому вести наблюдение за метеорным потоком будет лучше около полуночи.
Ожидается, что метеоритный поток Тауриды будет двигаться в направлении созвездия Тельца.
17 ноября достигнет пика яркости последний в этом году супермесяц, который еще называют бобровым, поскольку именно тогда бобры начинают прятаться в своих домах после завершения подготовки запасов на зиму.
Также 17 ноября прогнозируется пик метеоритного потока Леониды. Чтобы полностью насладиться событием, стоит выбрать место наблюдения с открытым пространством неба, ведь супермесяц может помешать этому.
Метеоритный поток Леониды известен тем, что вызвал один из крупнейших метеорных штормов в истории.
17 ноября 1966 года в течение 15 минут в небе ежеминутно пролетали тысячи метеоров.
Штормы Леониды иногда встречаются циклами каждые 33-34 года, но несмотря на ожидания, в 1990-х годах явление не произошло.
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