В ноябре, как отмечают ученые, в ночном небе можно будет увидеть сразу три метеорных потока и последний в этом году супермесяц.

Чем заинтересует ночное небо в ноябре

Отмечается , что высокая солнечная активность значительно увеличивает вероятность появления полярных сияний.

Актуальные прогнозы по появлению полярных сияний можно посмотреть на информационной панели сайта Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Кроме этого, уже 5 ноября прогнозируют пик метеоритного потока Южной Тауриды .

Метеорный поток Тауриды

Обычно эти метеоритные потоки не имеют характерных пиков, особенно заметными в ночном небе будут до начала ноября, когда обе части Южного и Северного потока объединятся.

Лучшее время по наблюдению этого звездопада приходится на около полуночи 5 ноября, когда Луна не будет слишком мешать наблюдениям.

В частности, во время пика метеорного потока Тауриды на небе можно будет увидеть около десяти метеоритов в час.

Космические камни в этих потоках довольно медленные, но могут быть достаточно яркими.

Потоки Тауриды можно увидеть почти со всех уголков Земли, кроме Южного полюса.

Какие еще космические явления будут интересны для наблюдения в ноябре

12 ноября можно будет увидеть пик метеоритного потока Северной Тауриды , однако есть вероятность того, что полная Луна помешает наблюдениям.

В частности, в день пиковой активности метеорных потоков спутник Земли будет освещен примерно на 82%, поэтому вести наблюдение за метеорным потоком будет лучше около полуночи.

Ожидается, что метеоритный поток Тауриды будет двигаться в направлении созвездия Тельца.

17 ноября достигнет пика яркости последний в этом году супермесяц, который еще называют бобровым, поскольку именно тогда бобры начинают прятаться в своих домах после завершения подготовки запасов на зиму.

Также 17 ноября прогнозируется пик метеоритного потока Леониды. Чтобы полностью насладиться событием, стоит выбрать место наблюдения с открытым пространством неба, ведь супермесяц может помешать этому.

Метеоритный поток Леониды известен тем, что вызвал один из крупнейших метеорных штормов в истории.

17 ноября 1966 года в течение 15 минут в небе ежеминутно пролетали тысячи метеоров.

Штормы Леониды иногда встречаются циклами каждые 33-34 года, но несмотря на ожидания, в 1990-х годах явление не произошло.