Интересные космические явления ноября ― астрофизики заинтриговали перечнем
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Интересные космические явления ноября ― астрофизики заинтриговали перечнем

Ночное небо
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Источник:  online.ua

В ноябре, как отмечают ученые, в ночном небе можно будет увидеть сразу три метеорных потока и последний в этом году супермесяц.

Главные тезисы

  • В ноябре можно наблюдать три метеорных потока: Южную Тауриду, Северную Тауриду и Леониды.
  • Пик метеорных потоков Тауриды и Леониды обещает захватывающие моменты с десятками метеоритов каждый час.
  • 17 ноября станет отличной возможностью увидеть последний в этом году супермесяц и пик метеорного потока Леониды.
  • Выберите место с открытым небом для лучшего наблюдения и наслаждения космическими явлениями ноября.
  • Следите за прогнозами полярных сияний для шанса увидеть это удивительное небесное явление в ночное время.

Чем заинтересует ночное небо в ноябре

Отмечается , что высокая солнечная активность значительно увеличивает вероятность появления полярных сияний.

Актуальные прогнозы по появлению полярных сияний можно посмотреть на информационной панели сайта Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Кроме этого, уже 5 ноября прогнозируют пик метеоритного потока Южной Тауриды .

Любителей наблюдать за ночным небом ждет низкое интересных событий в ноябре
Метеорный поток Тауриды

Обычно эти метеоритные потоки не имеют характерных пиков, особенно заметными в ночном небе будут до начала ноября, когда обе части Южного и Северного потока объединятся.

Лучшее время по наблюдению этого звездопада приходится на около полуночи 5 ноября, когда Луна не будет слишком мешать наблюдениям.

В частности, во время пика метеорного потока Тауриды на небе можно будет увидеть около десяти метеоритов в час.

Космические камни в этих потоках довольно медленные, но могут быть достаточно яркими.

Потоки Тауриды можно увидеть почти со всех уголков Земли, кроме Южного полюса.

Какие еще космические явления будут интересны для наблюдения в ноябре

12 ноября можно будет увидеть пик метеоритного потока Северной Тауриды , однако есть вероятность того, что полная Луна помешает наблюдениям.

В частности, в день пиковой активности метеорных потоков спутник Земли будет освещен примерно на 82%, поэтому вести наблюдение за метеорным потоком будет лучше около полуночи.

Ожидается, что метеоритный поток Тауриды будет двигаться в направлении созвездия Тельца.

17 ноября достигнет пика яркости последний в этом году супермесяц, который еще называют бобровым, поскольку именно тогда бобры начинают прятаться в своих домах после завершения подготовки запасов на зиму.

Также 17 ноября прогнозируется пик метеоритного потока Леониды. Чтобы полностью насладиться событием, стоит выбрать место наблюдения с открытым пространством неба, ведь супермесяц может помешать этому.

Метеоритный поток Леониды известен тем, что вызвал один из крупнейших метеорных штормов в истории.

17 ноября 1966 года в течение 15 минут в небе ежеминутно пролетали тысячи метеоров.

Штормы Леониды иногда встречаются циклами каждые 33-34 года, но несмотря на ожидания, в 1990-х годах явление не произошло.

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