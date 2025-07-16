Циклон "Габріель" насувається на Україну — що відомо
Категорія
Україна
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Циклон "Габріель" насувається на Україну — що відомо

Що важливо знати про циклон "Габріель"
Джерело:  online.ua

Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попереджає українців про те, що синоптична ситуація почала швидко змінюватися. За словами експерта, мляві процеси в атмосфері нашого регіону активізував циклон “Gabriel”. 

Головні тези:

  • Циклон “Габріель” дасть можливість відпочити від спеки.
  •  18 липня активізується циклогенез над Балканами. 

Що важливо знати про циклон "Габріель"

Варто звернути увагу на те, що це той самий циклон, який наробив лиха на заході України в першій декаді липня.

На Львівщині, безпосередньо у самому обласному центрі, за одну добу випало 132 мм опадів, що стало абсолютним рекордом для міста за увесь час метеорологічних спостережень (місячна норма — 96 мм), — наголошує Віталій Постригань.

За його словами, просто зараз цей циклонічний вихор на півночі Європи регенерувався та знову виходить на захід України та Білорусь.

Начальник Черкаського гідрометцентру наголосив, що погода дасть українцям можливість перепочити від спеки.

Проте, це короткочасно, адже вже з початку наступного тижня прогнозуємо інтенсивну спеку з усіма супутніми наслідками, — попередив Віталій Постригань.

Прогноз погоди в Україні на 17 липня

За попередніми даними, 18 липня активізується циклогенез над Балканами.

Це вказує на те, що до керування погодою приступить циклонічний вихор південного походження, який принесе нову порцію дощів різної інтенсивності.

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