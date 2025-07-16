Циклон "Габріель" насувається на Україну — що відомо

Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попереджає українців про те, що синоптична ситуація почала швидко змінюватися. За словами експерта, мляві процеси в атмосфері нашого регіону активізував циклон “Gabriel”.
Головні тези:
- Циклон “Габріель” дасть можливість відпочити від спеки.
- 18 липня активізується циклогенез над Балканами.
Що важливо знати про циклон "Габріель"
Варто звернути увагу на те, що це той самий циклон, який наробив лиха на заході України в першій декаді липня.
За його словами, просто зараз цей циклонічний вихор на півночі Європи регенерувався та знову виходить на захід України та Білорусь.
Начальник Черкаського гідрометцентру наголосив, що погода дасть українцям можливість перепочити від спеки.
За попередніми даними, 18 липня активізується циклогенез над Балканами.
Це вказує на те, що до керування погодою приступить циклонічний вихор південного походження, який принесе нову порцію дощів різної інтенсивності.
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