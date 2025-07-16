Циклон "Габриэль" надвигается на Украину — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Циклон "Габриэль" надвигается на Украину — что известно

Что важно знать о циклоне "Габриэль"
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Источник:  online.ua

Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань предупреждает украинцев о том, что синоптическая ситуация начала быстро меняться. По словам эксперта, вялые процессы в атмосфере нашего региона активизировал циклон Gabriel.

Главные тезисы

  • Циклон "Габриэль" дасть возможность отдохнуть от жары.
  • 18 июля активизируется циклогенез над Балканами.

Что важно знать о циклоне "Габриэль"

Стоит обратить внимание на то, что это тот же циклон, который наделал беды на западе Украины в первой декаде июля.

На Львовщине, непосредственно в самом областном центре, за сутки выпало 132 мм осадков, что стало абсолютным рекордом для города за все время метеорологических наблюдений (месячная норма — 96 мм), — отмечает Виталий Постригань.

По его словам, прямо сейчас этот циклонический вихрь на севере Европы регенерировался и снова заходит на запад Украины и Беларусь.

Начальник Черкасского гидрометцентра отметил, что погода даст украинцам возможность отдохнуть от жары.

Однако это кратковременно, ведь уже с начала следующей недели прогнозируем интенсивную жару со всеми сопутствующими последствиями, — предупредил Виталий Постригань.

Прогноз погоды в Украине на 17 июля.

По предварительным данным, 18 июля активизируется циклогенез над Балканами.

Это указывает на то, что к управлению погодой приступит циклонический вихрь южного происхождения, который принесет новую порцию дождей разной интенсивности.

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