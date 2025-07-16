Циклон "Габриэль" надвигается на Украину — что известно

Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань предупреждает украинцев о том, что синоптическая ситуация начала быстро меняться. По словам эксперта, вялые процессы в атмосфере нашего региона активизировал циклон Gabriel.
Главные тезисы
- Циклон "Габриэль" дасть возможность отдохнуть от жары.
- 18 июля активизируется циклогенез над Балканами.
Что важно знать о циклоне "Габриэль"
Стоит обратить внимание на то, что это тот же циклон, который наделал беды на западе Украины в первой декаде июля.
По его словам, прямо сейчас этот циклонический вихрь на севере Европы регенерировался и снова заходит на запад Украины и Беларусь.
Начальник Черкасского гидрометцентра отметил, что погода даст украинцам возможность отдохнуть от жары.
По предварительным данным, 18 июля активизируется циклогенез над Балканами.
Это указывает на то, что к управлению погодой приступит циклонический вихрь южного происхождения, который принесет новую порцию дождей разной интенсивности.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-