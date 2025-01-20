Як зазначають дослідники з Університету Тяньцзіню, які провели дослідження разом з колегами зі США, платформи, що пропонують перегляд коротких відео, такі як TikTok, Instagram Reels і YouTube Shorts, стають все більш популярними і разом з тим, становлять певну небезпеку.

Яку небезпеку становить постійний перегляд коротких відео у популярних соцмережах

Науковці у рамках власного дослідження запропонували термін залежності від перегляду коротких відео, яка за їхніми словами, з часом стає безконтрольною і може призвести до зниження рівня уваги, зменшити здатність концентруватись, а також завдати шкоди зору та сну.

Однак питанням залишається, чому в одних людей отримує розвиток така залежність, тод як в інших — ні.

У рамках дослідження було обрано 3 групи студентів із метою оцінки їхньої залежності від перегляду коротких відео та рівня заздрісності до інших, який перевірявся шляхом опитування.

Залежність від соцмереж

За результатами опитування з’ясувалось, що люди, більш схильні до заздрості, частіше впадали у залежність від перегляду коротких відео.

Окрім цього у залежних від перегляду коротких відео людей змінювалась активність певних ділянок мозку, які відповідають за розуміння й регулювання соціальних взаємодій і сприйняття себе, що ще більше могло підвищувати заздрісність.

Також було виявлено зміни в орбітофронтальній корі головного мозку, яка відповідає за регуляцію емоцій, отримання задоволення від винагород та прийняття ризикованих рішень.

Надмірна активація цієї ділянки мозку може викликати звикання і залежність від миттєвих винагород, що грає ключову роль у розвитку залежності.

У залежних від перегляду коротких відео у соцмережах фіксували зміни об’єму й активності мозочка, який, у першу чергу, відповідає за координацію руху, а також приймає участь у соціальній взаємодії.

У залежних від перегляду коротких відео зафіксували зміни активності ділянок кори мозку, відповідальних за прийняття рішень, перемикання між завданнями, увагу, обробку негативних емоцій і саморефлексію.

Зокрема, зміни у процесах саморефлексії здатні робити людей більш критичними до себе та штовхають їх на перегляд відео у ще більших кількостях із метою подолати негативні емоції.

Що планують робити науковці з отриманими результатами

На думку вчених, отримані ними результати змін у будові та роботі мозку в людей із залежністю від перегляду коротких відео можуть мати найбільш негативний вплив для підлітків, які не мають остаточно сформованої кори мозку.

Перегляд коротких відео пов’язаний зі змінами в мозку й поведінці, які можуть підштовхувати переглядати ще більше відео, що є підґрунтям для залежності.

Науковці закликають до введення більш суворих вікових та часових обмежень на користування відповідними соціальними платформами відеоконтенту.