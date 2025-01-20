Чем опасен просмотр коротких видео в соцсетях — ответ исследователей
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Чем опасен просмотр коротких видео в соцсетях — ответ исследователей

Зависимость от соцсетей
Читати українською
Источник:  Science

Как отмечают исследователи из Университета Тяньцзиня, проведшие исследования вместе с коллегами из США, платформы, предлагающие просмотр коротких видео, такие как TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts, становятся все более популярными и вместе с тем представляют определенную опасность.

Главные тезисы

  • Постоянный просмотр коротких видео в соцсетях может привести к бесконтрольной зависимости и отрицательно повлиять на уровень внимания и способность концентрироваться.
  • Люди, более подверженные зависти, чаще становятся зависимыми от просмотра коротких видео, что может вызвать вредные изменения в мозге и эмоциональную нестабильность.
  • Установление возрастных и временных ограничений на просмотр коротких видео в соцсетях рекомендуется для предотвращения негативного влияния на мозг, особенно у подростков.
  • Исследования указывают на необходимость осознанного использования соцсетей и ответственного подхода к потреблению видеоконтента с целью сохранения психического и физического здоровья.
  • Полученные результаты исследований подтверждают изменения в строении и работе мозга у людей, страдающих зависимостью от просмотра коротких видео, что может оказать особенно негативное влияние на подростков.

Какую опасность представляет постоянный просмотр коротких видео в популярных соцсетях

Ученые в рамках собственного исследования предложили срок зависимости от просмотра коротких видео, которая по их словам, со временем становится бесконтрольной и может привести к снижению уровня внимания, уменьшить концентрацию, а также нанести вред зрения и сна.

Однако вопросом остается, почему у одних людей получает развитие такая зависимость, тогда как у других нет.

В рамках исследования были выбраны 3 группы студентов для оценки их зависимости от просмотра коротких видео и уровня зависти к другим, который проверялся путем опроса.

Постоянный просмотр коротких видео в соцсетях вреден для мозга
Зависимость от соцсетей

По результатам опроса выяснилось, что люди более склонны к зависти чаще впадали в зависимость от просмотра коротких видео.

Кроме того, у зависимых от просмотра коротких видео людей изменялась активность определенных участков мозга, отвечающих за понимание и регулирование социальных взаимодействий и восприятие себя, что еще больше могло повышать зависть.

Также были обнаружены изменения в орбитофронтальной коре головного мозга, отвечающей за регуляцию эмоций, получение удовольствия от вознаграждений и принятие рискованных решений.

Чрезмерная активация этого участка мозга может вызвать привыкание и зависимость от мгновенных вознаграждений, что играет ключевую роль в развитии зависимости.

В зависимых от просмотра коротких видео в соцсетях фиксировали изменения объема и активности мозжечка, который в первую очередь отвечает за координацию движения, а также принимает участие в социальном взаимодействии.

В зависимых от просмотра коротких видео зафиксировали изменения активности участков коры мозга, ответственных за принятие решений, переключение между задачами, внимание, обработку негативных эмоций и саморефлексию.

В частности, изменения в процессах саморефлексии способны делать людей более критичными к себе и толкают их на просмотр видео в больших количествах с целью преодолеть негативные эмоции.

Что планируют делать ученые с полученными результатами

По мнению ученых, полученные ими результаты изменений в строении и работе мозга у людей с зависимостью от просмотра коротких видео могут оказать наиболее негативное влияние для подростков, не имеющих окончательно сформированной коры мозга.

Просмотр коротких видео связан с изменениями в мозге и поведении, которые могут подталкивать просматривать еще большее видео, что является основой для зависимости.

Ученые призывают к введению более строгих возрастных и временных ограничений на использование соответствующих социальных платформ видеоконтента.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Цукерберг обвинил Байдена в принуждении к цензуре в соцсетях
Марк Цукерберг
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Нацполиция предупреждает родителей о новом опасном челлендже для подростков в соцсетях
МВД Украины
TikTok
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В ЕС расширили расследование против соцсети X Илона Маска
X

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?