Как отмечают исследователи из Университета Тяньцзиня, проведшие исследования вместе с коллегами из США, платформы, предлагающие просмотр коротких видео, такие как TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts, становятся все более популярными и вместе с тем представляют определенную опасность.

Какую опасность представляет постоянный просмотр коротких видео в популярных соцсетях

Ученые в рамках собственного исследования предложили срок зависимости от просмотра коротких видео, которая по их словам, со временем становится бесконтрольной и может привести к снижению уровня внимания, уменьшить концентрацию, а также нанести вред зрения и сна.

Однако вопросом остается, почему у одних людей получает развитие такая зависимость, тогда как у других нет.

В рамках исследования были выбраны 3 группы студентов для оценки их зависимости от просмотра коротких видео и уровня зависти к другим, который проверялся путем опроса.

Зависимость от соцсетей

По результатам опроса выяснилось, что люди более склонны к зависти чаще впадали в зависимость от просмотра коротких видео.

Кроме того, у зависимых от просмотра коротких видео людей изменялась активность определенных участков мозга, отвечающих за понимание и регулирование социальных взаимодействий и восприятие себя, что еще больше могло повышать зависть.

Также были обнаружены изменения в орбитофронтальной коре головного мозга, отвечающей за регуляцию эмоций, получение удовольствия от вознаграждений и принятие рискованных решений.

Чрезмерная активация этого участка мозга может вызвать привыкание и зависимость от мгновенных вознаграждений, что играет ключевую роль в развитии зависимости.

В зависимых от просмотра коротких видео в соцсетях фиксировали изменения объема и активности мозжечка, который в первую очередь отвечает за координацию движения, а также принимает участие в социальном взаимодействии.

В зависимых от просмотра коротких видео зафиксировали изменения активности участков коры мозга, ответственных за принятие решений, переключение между задачами, внимание, обработку негативных эмоций и саморефлексию.

В частности, изменения в процессах саморефлексии способны делать людей более критичными к себе и толкают их на просмотр видео в больших количествах с целью преодолеть негативные эмоции.

Что планируют делать ученые с полученными результатами

По мнению ученых, полученные ими результаты изменений в строении и работе мозга у людей с зависимостью от просмотра коротких видео могут оказать наиболее негативное влияние для подростков, не имеющих окончательно сформированной коры мозга.

Просмотр коротких видео связан с изменениями в мозге и поведении, которые могут подталкивать просматривать еще большее видео, что является основой для зависимости.

Ученые призывают к введению более строгих возрастных и временных ограничений на использование соответствующих социальных платформ видеоконтента.