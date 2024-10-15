Ціна на світло в Україні може суттєво зрости

Тарифи на електроенергію для українського населення можуть сягнути 6-7 гривень за кіловат, якщо ціни все-таки вирішать підняти.

Чого очікувати від цін на світло

З заявою з цього приводу виступив очільник підкомітету з питань електроенергетики Володимир Мороз.

Журналісти поцікавилися у нього, чи можуть підняти ціну на електроенергію.

За словами народного обранця, такий варіант дійсно можливий. Володимир Мороз також додав, що буде йтися про 6-7 гривень за кіловат.

Що також важливо розуміти, ріст цін на електроенергію безпосередньо впливе на вартість товарів постійного вжитку.

Володимир Мороз також додав, що НКРЕКП поки пригальмувало рішення, яке збільшило б тарифи на транспортування електроенергії.

Коли востаннє в Україні підвищували тарифи на електроенергію

З 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення підняли до 4,32 грн/кВт.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня.

Ще тоді було оголошено, що новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.

До ухвалення рішення обговорювались різні сценарії перегляду тарифу на електрику. Зокрема, Міністерство енергетики пропонувало застосувати диферінцйований підхід, коли вартість електрики залежить від обсягу споживання.

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками: