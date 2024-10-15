Цена на свет в Украине может существенно вырасти

Тарифы на электроэнергию для украинского населения могут составить 6-7 гривен за киловатт, если цены все-таки решат поднять.

Чего ждать от цен на электроэнергию

С заявлением по этому поводу выступил глава подкомитета по электроэнергетике Владимир Мороз.

Журналисты поинтересовались у него, могут ли поднять цену на электроэнергию.

По словам народного избранника, такой вариант действительно возможен. Владимир Мороз также добавил, что речь будет идти о 6-7 гривен за киловатт.

Что важно понимать, рост цен на электроэнергию также оказывает непосредственное влияние на стоимость товаров постоянного потребления.

Владимир Мороз также добавил, что НКРЭКУ пока притормозило решение, которое увеличило бы тарифы на транспортировку электроэнергии.

Когда в последний раз в Украине повышали тарифы на электроэнергию

С 1 июня 2024 г. единый тариф на электроэнергию для населения подняли до 4,32 грн/кВт.

Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 31 мая.

Еще тогда было объявлено, что новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года по конец апреля 2025 года, то есть меньше года.

До принятия решения обсуждались разные сценарии пересмотра тарифа на электричество. В частности, Министерство энергетики предлагало применить дифференцированный подход, когда стоимость электричества зависит от объема потребления.

Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками: