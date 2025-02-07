Ціна російської нафти стрімко обвалилася — відома причина
Категорія
Економіка
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Ціна російської нафти стрімко обвалилася — відома причина

танкер
Джерело:  online.ua

Прощальні санкції колишнього президента США Джо Байдена стали максимально болючими для країни-агресорки Росії: ціна сорту Urals впала нижче 60 дол за барель, а розмір дисконту склав 15,7 дол.

Головні тези:

  • Санкції проти понад 180 російських танкерів та компаній призвели до стрибка вартості фрахту.
  • Байден зміг вивести з ладу багато суден, що доставляли російську нафту з Арктики і з Далекого Сходу.

Байден все ж таки зміг вдарити по нафтовому бізнесу РФ

Що важливо розуміти, у Мінекономрозвитку РФ розраховували, що в базовому сценарії очікується ціна на рівні 69,7 дол за барель.

Саме ці розрахунку стали базою для федерального бюджету країни-агресорки на 2025 рік.

Однак колишній очільник Білого дому Джо Байден вніс корективи у прогнози й плани російської влади, коли 10 січня ввів потужні санкції проти більш ніж 180 танкерів, десятків нафтотрейдингових і страхових, а також двох видобувних компаній — "Газпром нефти" і "Сургутнефтегаза".

Таким чином офіційний Вашингтон зміг вивести з ладу багато суден, що доставляли російську нафту з Арктики і з Далекого Сходу.

Ба більше, ці обмеження спровокували стрибок вартості фрахту в кілька разів, оскільки суден, які не входили в чорні списки, стало не вистачати.

У результаті різниця між вартістю нафти в російських портах відправлення і портах доставки в Індії збільшилася, за даними Argus Media, до 13 дол за барельь- це також найвищий показник із минулого травня.

На тлі останніх подій, коли країна-агресорка зіткнулася з браком танкерів та стрімким ростом вартості фрахту, продажі російської нафти в Азію застопорилися.

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