Прощальные санкции бывшего президента США Джо Байдена стали максимально болезненными для страны-агрессорки России: цена сорта Urals упала ниже 60 долл. за баррель, а размер дисконта составил 15,7 дол.

Байден все же смог ударить по нефтяному бизнесу РФ

Что важно понимать, в Минэкономразвития РФ рассчитывали, что в базовом сценарии ожидается цена на уровне 69,7 долл. за баррель.

Именно эти расчеты стали базой для федерального бюджета страны-агрессорки на 2025 год.

Однако бывший глава Белого дома Джо Байден внес коррективы в прогнозы и планы российских властей, когда 10 января ввел мощные санкции против более 180 танкеров, десятков нефтетрейдинговых и страховых, а также двух добывающих компаний — "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза".

Таким образом, официальный Вашингтон смог вывести из строя многие суда, доставлявшие российскую нефть из Арктики и с Дальнего Востока.

Более того, эти ограничения спровоцировали скачок стоимости фрахта в несколько раз, поскольку судов, не входивших в черные списки, стало не хватать.

В результате разница между стоимостью нефти в российских портах отправления и портах доставки в Индии увеличилась, по данным Argus Media, до 13 долл. за баррель — это также самый высокий показатель с прошлого мая. Поделиться

На фоне последних событий, когда страна-агрессорка столкнулась с нехваткой танкеров и стремительным ростом стоимости фрахта, продажи российской нефти в Азию застопорились.