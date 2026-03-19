Ціни на газ у Європі зросли на третину через атаки Ірану по Катару
Ціни на газ у Європі зросли на третину через атаки Ірану по Катару

Джерело:  Bloomberg

Ціни на природний газ в Європі різко зросли після того, як Іран завдав ракетного удару по найбільшому у світі заводу з виробництва скрапленого природного газу у Катарі 18 березня.

Головні тези:

  • Ціни на газ у Європі стрімко зросли через атаки Ірану по Катару, призводячи до найвищих рівнів за останні десятиріччя.
  • Атаки на заводи в Катарі можуть призвести до тривалого переривання поставок природного газу, що вплине на глобальний баланс пропозиції.

Ціни на газ у Європі стрімко зросли

19 березня ф'ючерси на еталонні сорти підскочили на 35%. Це призвело до зростання цін більш ніж удвічі порівняно з довоєнним рівнем. Ринок готується до наслідків удару по критично важливому хабу СПГ, який забезпечував близько п'ятої частини світових поставок.

Компанія QatarEnergy повідомила, що кілька об'єктів СПГ-інфраструктури в місті Рас-Лаффан зазнали ракетних ударів, що "спричинило значні пожежі та чималі подальші пошкодження".

Завод у Рас-Лаффані закрився на початку березня після атаки іранських дронів — це перше переривання поставок за три десятиліття його роботи. Проте останні удари загрожують утримати ціни на газ у Європі та Азії на високому рівні набагато довше.

Аналітики свідчать, що це може стати поворотним моментом для галузі СПГ, подібним до атаки на "Північний потік", або ще гіршим. Немає жодних ознак того, що Катар зможе відновити роботу інфраструктури найближчим часом. Поставки СПГ з цієї країни можуть бути припинені на місяці, а в найгіршому випадку — на роки.

Газові об'єкти в Хабшані (Абу-Дабі) також були зупинені після того, як на них впали уламки збитої ракети. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вживе заходів, якщо об'єкти з виробництва СПГ у Катарі знову зазнають нападу.

Деталі щодо масштабів збитків та термінів ремонту поки що невідомі. Хоча азіатські країни купують більшу частину СПГ, що постачається з Близького Сходу, будь-яке тривале переривання поставок призведе до скорочення глобального балансу пропозиції, що спричинить зростання цін у всьому світі.

Для Європи, зокрема, ескалація конфлікту відбувається в складний час, оскільки регіон виходить із зими з вичерпаними запасами в резервуарах. Це означає, що цього літа доведеться купувати більше партій СПГ, щоб поповнити запаси, конкуруючи з азіатськими покупцями за меншу кількість доступних ресурсів.

Більше по темі

Катар прогнозує ціну 150 дол за барель нафти через війну на Близькому Сході
Іран атакував найбільший у світі комплекс з виробництва СПГ у Катарі
Іран атакував найбільший у світі комплекс з виробництва СПГ у Катарі
Трамп погрожує Ірану відповіддю через обстріли родовища газу у Катарі
