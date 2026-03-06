Катар прогнозує ціну 150 дол за барель нафти через війну на Близькому Сході

Катар попередив про "зупинку світу", якщо війна на Близькому Сході перекриє експорт енергоносіїв. Вже за кілька тижнів ціна на нафту може сягнути 150 дол за барель.

Нафта може коштувати 150 дол за барель

Про це заявив міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі.

За його словами, вже найближчим часом всі виробники енергоресурсів у Перській затоці припинять експорт, якщо США та Ізраїль не зупинять війну проти Ірану.

Ми очікуємо, що всі, хто ще не оголосив про форс-мажор, зроблять це в найближчі кілька днів, якщо ситуація не зміниться. Всі експортери в регіоні Перської затоки будуть змушені оголосити про форс-мажор. Якщо ця війна триватиме ще кілька тижнів, це вплине на зростання ВВП у всьому світі. Поширити

За словами Саад аль-Каабі, світові ціни на нафту за два-три тижні можуть підскочити до 150 доларів за барель, якщо танкери не будуть проходити через Ормузьку протоку.

Ціни на енергоносії для всіх зростуть. Виникне дефіцит деяких товарів, і це викличе ланцюгову реакцію: багато заводів не зможуть забезпечити поставки.

За його словами, навіть якщо війна закінчиться прямо зараз, Катару знадобиться від декількох тижнів до кількох місяців для повернення до нормального циклу поставок.