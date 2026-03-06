Катар прогнозує ціну 150 дол за барель нафти через війну на Близькому Сході
Категорія
Економіка
Дата публікації

Катар прогнозує ціну 150 дол за барель нафти через війну на Близькому Сході

нафта
Джерело:  The Financial Times

Катар попередив про "зупинку світу", якщо війна на Близькому Сході перекриє експорт енергоносіїв. Вже за кілька тижнів ціна на нафту може сягнути 150 дол за барель.

Головні тези:

  • Міністр енергетики Катару прогнозує зростання ціни на нафту до 150 доларів за барель через можливу зупинку експорту в результаті війни на Близькому Сході.
  • У разі продовження конфлікту протягом кількох тижнів можливе велике впливання на світове ВВП та зростання цін на енергоносії.

Нафта може коштувати 150 дол за барель

Про це заявив міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі.

За його словами, вже найближчим часом всі виробники енергоресурсів у Перській затоці припинять експорт, якщо США та Ізраїль не зупинять війну проти Ірану.

Ми очікуємо, що всі, хто ще не оголосив про форс-мажор, зроблять це в найближчі кілька днів, якщо ситуація не зміниться. Всі експортери в регіоні Перської затоки будуть змушені оголосити про форс-мажор. Якщо ця війна триватиме ще кілька тижнів, це вплине на зростання ВВП у всьому світі.

За словами Саад аль-Каабі, світові ціни на нафту за два-три тижні можуть підскочити до 150 доларів за барель, якщо танкери не будуть проходити через Ормузьку протоку.

Ціни на енергоносії для всіх зростуть. Виникне дефіцит деяких товарів, і це викличе ланцюгову реакцію: багато заводів не зможуть забезпечити поставки.

За його словами, навіть якщо війна закінчиться прямо зараз, Катару знадобиться від декількох тижнів до кількох місяців для повернення до нормального циклу поставок.

Нагадаємо, Іран фактично заблокував рух суден через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти. У Тегерані заявили, що транзит не відновиться до "особливого розпорядження".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Гучні вибухи лунають в Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі
Ситуація на Близькому Сході - останні подробиці
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Катар зупиняє виробництво скрапленого природного газу після атак Ірану
Катар зупиняє виробництво скрапленого природного газу після атак Ірану
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп згоден лише на безумовну капітуляцію Ірану
Donald Trump
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?