Катар прогнозує ціну 150 дол за барель нафти через війну на Близькому Сході

Катар попередив про "зупинку світу", якщо війна на Близькому Сході перекриє експорт енергоносіїв. Вже за кілька тижнів ціна на нафту може сягнути 150 дол за барель.
Головні тези:
- Міністр енергетики Катару прогнозує зростання ціни на нафту до 150 доларів за барель через можливу зупинку експорту в результаті війни на Близькому Сході.
- У разі продовження конфлікту протягом кількох тижнів можливе велике впливання на світове ВВП та зростання цін на енергоносії.
Нафта може коштувати 150 дол за барель
Про це заявив міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі.
За його словами, вже найближчим часом всі виробники енергоресурсів у Перській затоці припинять експорт, якщо США та Ізраїль не зупинять війну проти Ірану.
За словами Саад аль-Каабі, світові ціни на нафту за два-три тижні можуть підскочити до 150 доларів за барель, якщо танкери не будуть проходити через Ормузьку протоку.
Ціни на енергоносії для всіх зростуть. Виникне дефіцит деяких товарів, і це викличе ланцюгову реакцію: багато заводів не зможуть забезпечити поставки.
За його словами, навіть якщо війна закінчиться прямо зараз, Катару знадобиться від декількох тижнів до кількох місяців для повернення до нормального циклу поставок.
