Катар прогнозирует цену 150 долл за баррель нефти из-за войны на Ближнем Востоке

Катар предупредил об "остановке мира", если война на Ближнем Востоке перекроет экспорт энергоносителей. Уже через несколько недель цена на нефть может достичь 150 долл. за баррель.
Нефть может стоить 150 долл за баррель
Об этом заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.
По его словам, уже в ближайшее время все производители энергоресурсов в Персидском заливе прекратят экспорт, если США и Израиль не остановят войну против Ирана.
По словам Саад аль-Кааби, мировые цены на нефть за две-три недели могут подскочить до 150 долларов за баррель, если танкеры не будут проходить через Ормузский пролив.
Цены на энергоносители для всех возрастут. Возникнет дефицит некоторых товаров и это вызовет цепную реакцию: многие заводы не смогут обеспечить поставки.
По его словам, даже если война закончится прямо сейчас, Катару понадобится от нескольких недель до нескольких месяцев для возвращения к нормальному циклу поставок.
