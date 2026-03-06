Катар прогнозирует цену 150 долл за баррель нефти из-за войны на Ближнем Востоке
Катар прогнозирует цену 150 долл за баррель нефти из-за войны на Ближнем Востоке

Источник:  The Financial Times

Катар предупредил об "остановке мира", если война на Ближнем Востоке перекроет экспорт энергоносителей. Уже через несколько недель цена на нефть может достичь 150 долл. за баррель.

Главные тезисы

  • Министр энергетики Катара предупреждает о возможном росте цены на нефть до 150 долларов за баррель из-за прекращения экспорта в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке.
  • Продолжительность войны на Ближнем Востоке может негативно отразиться на мировом ВВП и привести к дефициту некоторых товаров из-за возможной остановки поставок энергоносителей.

Нефть может стоить 150 долл за баррель

Об этом заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

По его словам, уже в ближайшее время все производители энергоресурсов в Персидском заливе прекратят экспорт, если США и Израиль не остановят войну против Ирана.

Мы ожидаем, что все, кто еще не объявил о форс-мажоре, сделают это в ближайшие несколько дней, если ситуация не изменится. Все экспортеры в регионе Персидского залива будут вынуждены объявить о форс-мажоре. Если эта война продлится еще несколько недель, это повлияет на рост ВВП во всем мире.

По словам Саад аль-Кааби, мировые цены на нефть за две-три недели могут подскочить до 150 долларов за баррель, если танкеры не будут проходить через Ормузский пролив.

Цены на энергоносители для всех возрастут. Возникнет дефицит некоторых товаров и это вызовет цепную реакцию: многие заводы не смогут обеспечить поставки.

По его словам, даже если война закончится прямо сейчас, Катару понадобится от нескольких недель до нескольких месяцев для возвращения к нормальному циклу поставок.

Напомним, Иран фактически заблокировал движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. В Тегеране заявили, что транзит не возобновится до "особого распоряжения".

