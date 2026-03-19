Цены на газ в Европе выросли на треть из-за атак Ирана по Катару

Цены на природный газ в Европе резко выросли после того, как Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире заводу по производству сжиженного природного газа в Катаре 18 марта.

19 марта фьючерсы на эталонные сорта подскочили на 35%. Это привело к росту цен более чем вдвое по сравнению с довоенным уровнем. Рынок готовится к последствиям удара по критически важному хабу СПГ, обеспечивающему около пятой части мировых поставок.

Компания QatarEnergy сообщила, что несколько объектов СПГ-инфраструктуры в городе Рас-Лаффан получили ракетные удары, что "привело к значительным пожарам и немалым дальнейшим повреждениям".

Завод в Рас-Лаффане закрылся в начале марта после атаки иранских дронов — это первое прерывание поставок за три десятилетия его работы. Однако последние удары угрожают удержать цены на газ в Европе и Азии на высоком уровне гораздо дольше.

Аналитики свидетельствуют, что это может стать поворотным моментом для отрасли СПГ, похожим на атаку на "Северный поток", или еще хуже. Нет никаких признаков того, что Катар сможет возобновить работу инфраструктуры в ближайшее время. Поставки СПГ из этой страны могут быть прекращены на месяцы, а в худшем случае — на годы.

Газовые объекты в Хабшане (Абу-Даби) также были остановлены после того, как на них упали обломки сбитой ракеты. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон примет меры, если объекты по производству СПГ в Катаре снова подвергаются нападению.

Детали о масштабах ущерба и сроках ремонта пока неизвестны. Хотя азиатские страны покупают большую часть СПГ, поставляемую с Ближнего Востока, любое длительное прерывание поставок приведет к сокращению глобального баланса предложения, что приведет к росту цен во всем мире.

Для Европы, в частности, эскалация конфликта происходит в сложное время, поскольку регион выходит из зимы с исчерпанными запасами в резервуарах. Это значит, что этим летом придется покупать больше партий СПГ, чтобы пополнить запасы, конкурируя с азиатскими покупателями за меньшее количество доступных ресурсов.