Трамп угрожает Ирану ответом из-за обстрелов месторождения газа в Катаре

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не будет атаковать газовое месторождение Ирана "Южный Парс", если Тегеран не будет наносить удары по Катару.

Трамп угрожает Иран из-за обстрелов Катара

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп признал, что Израиль, "разгневанный событиями" на Ближнем Востоке, атаковал крупное газовое месторождение "Южный Парс" в Иране. Но говорит, что пострадала только "относительно небольшая часть месторождения".

Также он утверждает, что США и Катар вообще ничего не знали и не были причастны к атаке, добавив, что Иран не знал об этом, из-за чего "неоправданно и несправедливо атаковал часть катарского объекта по производству сжиженного природного газа (СПГ)".

Пост Трампа

Теперь Трамп обещает, что никаких подобных атак по Ирану больше не будет, но есть все-таки условие.

Израиль больше не будет совершать никаких атак на это чрезвычайно важное и ценное месторождение "Южный Парс", если только Иран не решит опрометчиво атаковать совершенно безвредного человека, в этом случае Катар. Дональд Трамп Президент США

Он добавил, что если атака по Катару еще раз произойдет, тогда США "с помощью или без помощи Израиля уничтожат все газовое месторождение "Южный Парс"". По словам Трампа, это уничтожение будет "с такой силой и мощью, каких Иран раньше не видел".

Я не хочу санкционировать такой уровень насилия и разрушений из-за долгосрочных последствий, которые это будет иметь для будущего Ирана, но если катарский завод по производству сжиженного природного газа снова подвергается нападению, я без колебаний это сделаю.

Тем временем CNN со ссылкой на Минобороны Катару пишет, что Иран снова нанес удары баллистике по промышленному городу Рас-Лаффан — главному энергетическому центру Катара. Это произошло всего через несколько часов после предварительной атаки и нанесло ущерб.