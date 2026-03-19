Трамп угрожает Ирану ответом из-за обстрелов месторождения газа в Катаре

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не будет атаковать газовое месторождение Ирана "Южный Парс", если Тегеран не будет наносить удары по Катару.
Главные тезисы
- Президент США Дональд Трамп угрожает Ирану ответным ударом из-за обстрелов месторождения газа в Катаре.
- Трамп устанавливает условия для прекращения атак на газовое месторождение Южный Парс в Иране.
Трамп угрожает Иран из-за обстрелов Катара
Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Трамп признал, что Израиль, "разгневанный событиями" на Ближнем Востоке, атаковал крупное газовое месторождение "Южный Парс" в Иране. Но говорит, что пострадала только "относительно небольшая часть месторождения".
Также он утверждает, что США и Катар вообще ничего не знали и не были причастны к атаке, добавив, что Иран не знал об этом, из-за чего "неоправданно и несправедливо атаковал часть катарского объекта по производству сжиженного природного газа (СПГ)".
Теперь Трамп обещает, что никаких подобных атак по Ирану больше не будет, но есть все-таки условие.
Он добавил, что если атака по Катару еще раз произойдет, тогда США "с помощью или без помощи Израиля уничтожат все газовое месторождение "Южный Парс"". По словам Трампа, это уничтожение будет "с такой силой и мощью, каких Иран раньше не видел".
Тем временем CNN со ссылкой на Минобороны Катару пишет, что Иран снова нанес удары баллистике по промышленному городу Рас-Лаффан — главному энергетическому центру Катара. Это произошло всего через несколько часов после предварительной атаки и нанесло ущерб.
По данным компании QatarEnergy, предварительная атака нанесла значительный ущерб.
