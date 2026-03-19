Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль більше не буде атакувати газове родовище Ірану "Південний Парс", якщо Тегеран не завдаватиме ударів по Катару.
Головні тези:
- Трамп погрожує Ірану відповіддю через обстріли родовища газу у Катарі.
- Умови президента США щодо атак на родовище газу Ірану.
- Ескалація конфлікту у Перській затоці через напади на Катар.
Трамп погрожує Іран через обстріли Катару
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
Трамп визнав, що Ізраїль, "розгніваний подіями" на Близькому Сході, атакував велике газове родовище "Південний Парс" в Ірані. Але каже, що постраждала лише "відносно невелика частина родовища".
Також він стверджує, що США і Катар узагалі нічого не знали і не були причетні до атаки, додавши, що Іран не знав про це, через що "невиправдано і несправедливо атакував частину катарського об'єкту з виробництва скрапленого природного газу (СПГ).
Тепер Трамп обіцяє, що ніяких подібних атак по Ірану більше не буде, але є все ж таки умова.
Він додав, що якщо атака по Катару ще раз станеться, тоді США "за допомогою або без допомоги Ізраїлю — знищать усе газове родовище "Південний Парс"". За словами Трампа, це знищення буде "з такою силою і міццю, яких Іран раніше не бачив".
Тим часом CNN з посиланням на Міноборони Катару пише, що Іран знову завдав ударів балістикою по промисловому місту Рас-Лаффан — головному енергетичному центру Катару. Це сталося всього за кілька годин після попередньої атаки і завдало збитків.
За даними компанії QatarEnergy, попередня атака завдала значної шкоди.
