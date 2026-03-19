Трамп погрожує Ірану відповіддю через обстріли родовища газу у Катарі
Джерело:  Clash Report

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль більше не буде атакувати газове родовище Ірану "Південний Парс", якщо Тегеран не завдаватиме ударів по Катару.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Трамп визнав, що Ізраїль, "розгніваний подіями" на Близькому Сході, атакував велике газове родовище "Південний Парс" в Ірані. Але каже, що постраждала лише "відносно невелика частина родовища".

Також він стверджує, що США і Катар узагалі нічого не знали і не були причетні до атаки, додавши, що Іран не знав про це, через що "невиправдано і несправедливо атакував частину катарського об'єкту з виробництва скрапленого природного газу (СПГ).

Тепер Трамп обіцяє, що ніяких подібних атак по Ірану більше не буде, але є все ж таки умова.

Ізраїль більше не буде здійснювати ніяких атак на це надзвичайно важливе і цінне родовище "Південний Парс", якщо тільки Іран не вирішить необачно атакувати абсолютно нешкідливу людину, у цьому випадку, Катар.

Він додав, що якщо атака по Катару ще раз станеться, тоді США "за допомогою або без допомоги Ізраїлю — знищать усе газове родовище "Південний Парс"". За словами Трампа, це знищення буде "з такою силою і міццю, яких Іран раніше не бачив".

Я не хочу санкціонувати такий рівень насильства і руйнувань через довгострокові наслідки, які це матиме для майбутнього Ірану, але якщо катарський завод із виробництва скрапленого природного газу знову зазнає нападу, я без вагань це зроблю.

Тим часом CNN з посиланням на Міноборони Катару пише, що Іран знову завдав ударів балістикою по промисловому місту Рас-Лаффан — головному енергетичному центру Катару. Це сталося всього за кілька годин після попередньої атаки і завдало збитків.

За даними компанії QatarEnergy, попередня атака завдала значної шкоди.

