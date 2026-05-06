Ціни на iPhone можуть різко зрости — інсайдери

Стрімке зростання вартості ключових компонентів для виробництва смартфонів штовхає компанію Apple до вкрай неприємного рішення. Уперше за майже 10 років ціни на iPhone різко ринуть вгору.

Ціни на iPhone все-таки зростуть

Аналітики Morgan Stanley здійснили детальний аналіз ситуації на ринку та дійшли висновку, що вартість серії iPhone 18 може зрости на понад 100 доларів.

Що важливо розуміти, вони прогнозують не поступове підвищення вартості всіх смартфонів, а саме здорожчання окремих конфігурацій.

Насамперед воно може охопити конфігурації з 512 ГБ, 1 ТБ і 2 ТБ пам'яті.

Фахівці схиляють до думки, що максимальна версія iPhone 18 Pro Max може вперше перевищити позначку в 2000 доларів.

Ба більше, вказано, що базові версії iPhone 18 і стартові конфігурації Pro з 256 ГБ пам'яті, цілком можливо, збережуть колишню ціну.

Таким чином Apple зможе утримати масового покупця, а також знизити поріг входу в екосистему.

За словами інсайдерів, фінальне рішення щодо цін поки що не ухвалено.