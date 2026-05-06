Цены на iPhone могут резко вырасти — инсайдеры

Источник:  online.ua

Стремительный рост стоимости ключевых компонентов для производства смартфонов толкает компанию Apple в крайне неприятному решению. Впервые за почти 10 лет цены на iPhone резко устремятся вверх.

Главные тезисы

  • Максимальная версия iPhone 18 Pro Max может превысить отметку в 2000 долларов.
  • Однако финальные решения по ценам еще не приняты.

Аналитики Morgan Stanley провели детальный анализ ситуации на рынке и пришли к выводу, что стоимость серии iPhone 18 может вырасти более чем на 100 долларов.

Что важно понимать, они прогнозируют не постепенное повышение стоимости всех смартфонов, а именно удорожание отдельных конфигураций.

Прежде всего, оно может охватить конфигурации с 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ памяти.

Специалисты склоняют к мнению, что максимальная версия iPhone 18 Pro Max может впервые превысить отметку в 2000 долларов.

Более того, указано, что базовые версии iPhone 18 и стартовые конфигурации Pro с 256 ГБ памяти, вполне возможно, сохранят старую цену.

Таким образом, Apple сможет удержать массового покупателя, а также снизить порог входа в экосистему.

По словам инсайдеров, финальное решение по ценам пока не принято.

Презентация новых iPhone должна пройти в начале сентября.

