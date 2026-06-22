Ціни на нафту стрімко падають на тлі закінчення перемовин між США та Іраном

Ціни на сиру нафту Brent пішли вниз сьогодні після завершення переговорів між США та Іраном у Швейцарії, на яких Тегеран заявив, що домігся винятків щодо експорту нафти та нафтохімічної продукції, що зменшило занепокоєння ринку щодо дефіциту постачання.

Ціни на нафту падають після перемовин США та Ірану

Ціна на нафту марки Brent упала на 1,19 долара, або 1,48%, до 79,38 долара за барель. На початку торгів ціни піднялися до 82,30 долара, що було спричинено невдалим початком переговорів з погрозами президента США Дональда Трампа відновити війну проти Ірану та заявою Тегерана про те, що він знову закрив Ормузьку протоку.

Втім, ф'ючерси на американську сиру нафту марки West Texas Intermediate коштували 76,73 долара за барель, що на 13 центів більше, ніж напередодні закінчення терміну дії контракту пізніше в понеділок.⁠

Падіння (ціни на Brent — ред.) було зумовлене головним чином поліпшенням перспектив дипломатичного прориву між Сполученими Штатами та Іраном та відродженням надій на те, що санкції проти Ірану зрештою можуть бути послаблені, — сказала Сугандха Сачдева, засновниця дослідницької агенції SS WealthStreet з Нью-Делі. Поширити

Високопоставлені американські та іранські посадовці сьогодні завершили свій перший раунд переговорів у Швейцарії, повідомили посередники. Переговори розпочалися в неділю відповідно до умов Меморандуму про взаєморозуміння, досягнутого минулого тижня, щодо продовження режиму припинення вогню щонайменше ще на 60 днів.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна домоглася винятків для експорту нафти та нафтохімічної продукції, звільнення деяких заморожених активів та запуску плану реконструкції та розвитку Ірану.

Такий розвиток подій сприятиме поверненню майже 1,5 мільйона барелів іранської сирої нафти на день на міжнародні ринки, що значно поліпшить глобальну доступність поставок у той час, коли зростання попиту залишається помірним.

До цих переговорів кількість суден, які проходили Ормузькою протокою, різко скоротилася в неділю, як показали дані судноплавства, після того, як Іран оголосив про повторне закриття водного шляху, посилаючись на порушення Ізраїлем та США тимчасових мирних домовленостей.

Останні події показують, що рух до більш постійної угоди буде складним, з дуже реальними ризиками загострення бойових дій під час 60-денного припинення вогню, — йдеться у записці аналітиків ING, опублікованій напередодні оголошення про завершення переговорів у Швейцарії. Поширити

З понеділка через віртуальну лінію блокади пройшло понад 25 мільйонів барелів іранської нафти, повідомив у неділю в ефірі державного телебачення голова Національної іранської нафтової компанії Хамід Бовард.

Після завершення перемовин Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт та Ірак уже запропонували своїм клієнтам більші обсяги постачання нафти.

Окрім того, Ірак планує поступово відновити видобуток сирої нафти до 4,2–4,3 мільйона барелів на день, заявив у неділю заступник міністра нафтової промисловості Іраку.