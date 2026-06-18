Ціни на нафту стрімко впали через підписання угоди між США та Іраном
Категорія
Економіка
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Ціни на нафту стрімко впали через підписання угоди між США та Іраном

нафта
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Джерело:  Reuters

Світові ціни на нафту 18 червня продовжують падати на тлі заяви президента Дональд Трамп про підписання мирної угоди між США та Іраном, яка, зокрема, дозволить відновити рух танкерів через Ормузьку протоку.

Головні тези:

  • Підписання угоди між США та Іраном призвело до стрімкого падіння цін на нафту на світовому ринку.
  • Проспекти відновлення транспортування нафти через Ормузьку протоку викликали негативну реакцію на енергетичних ринках.

Ціни на нафту продовжують падати

Як зазначається, ціни на нафту знизилися більш ніж на 2% після підписання проміжної угоди між США та Іраном.

Ф’ючерси на нафту Brent знизилися на $1,64, або 2,06%, до $77,91 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на $1,8, або 2,34%, до $74,99 за барель.

Обидва бренди досягли мінімальних значень за останні три місяці на тлі сподівань, що домовленості між Вашингтоном і Тегераном дозволять відновити транспортування нафти через Ормузьку протоку.

Розпродаж посилився, оскільки енергетичні ринки й далі агресивно закладають у ціни швидше, ніж очікувалося, повернення іранських барелів після нещодавнього меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, — заявив ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Очікується, що підписаний меморандум про взаєморозуміння із 14 пунктів запускає 60-денний період переговорів Вашингтона і Тегерана. Зокрема, Іран має дозволити вільний прохід суден Ормузької протокою, а рух морським шляхом планують відновити у повну силу протягом 30 днів.

Водночас, іранські посадовці заявивли, що 60-денний раунд переговорів буде зосереджений виключно на ядерній програмі та санкційній політиці.

Нагадаємо, що Трамп, коментуючи ситуацію журналістам після від’їзду з Палацу Версаля заявив про підписання мирної угоди між США та Іраном.

Згідно з проєктом документа, передбачено поступове скасування всіх антиіранських санкцій та зняття морської блокади з Ормузької протоки.

Як відомо, ще після анонсу мирної угоди світові ціни на нафту знизилися до найнижчого рівня з 10 березня.

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