Іран всіляко намагається сховати від США свій збагачений уран

Одразу 5 інсайдерів CNN отримали дані про те, що наразі іранський режим робить все можливе для посилення захисту своїх запасів високозбагаченого урану. Як виявилося, Тегеран не лише блокує доступ до підземних сховищ, а також встановлює вибухові пастки на входах до тунелів.

Іран намагається обхитрити США

Згідно з даними анонімних джерел, іранський режим свідомо знищує тунельні входи та додатково укріплює об’єкти, де зберігається близько пів тонни його збагаченого ірану, що потенційно придатний для створення ядерної зброї.

На тлі постійних погроз президента США Дональда Трампа щодо силового вилучення всіх матеріалів — доступ до цих сховищ максимально ускладнили.

Оскільки американська розвідка доповідає главі Білого дому про дії іранського режиму — ймовірність угоди між Вашингтоном та Тегераном продовжує скорочуватися.

На переконання іноземних фахівців, чимала частина іранського урану може схована в пошкоджених або обвалених підземних тунелях.

Що важливо розуміти, вони знаходяться на ядерному комплексі в Ісфахані, а також на інших об’єктах.