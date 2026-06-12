Нафта стрімко дешевшає через майбутню угоду США та Ірану
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Нафта стрімко дешевшає через майбутню угоду США та Ірану

Нафта стрімко дешевшає через майбутню угоду США та Ірану
Джерело:  Reuters

Ціни на нафту 12 червня впали більш ніж на 4% і досягли найнижчого рівня майже за два місяці після того, як президент США Дональд Трамп скасував нові удари по Ірану. Це послабило побоювання щодо подальшої ескалації конфлікту після взаємних атак сторін на початку тижня.

Головні тези:

  • Ціни на нафту стрімко знизились на тлі інформації про можливу угоду між США та Іраном.
  • Відмова Трампа від нових ударів по Ірану призвела до послаблення побоювань щодо конфлікту та зниження цін на нафту.

Нафта впала у ціні на тлі інформації про майбутню угоду США та Ірану

За інформацією порталу investing, сьогодні ф'ючерси на нафту Brent торгуються на рівні 87,05 долара за барель, що на 3,33 долара, або 3,7%, нижче від рівня попереднього закриття. Американська нафта WTI коштує 84,24 долара за барель, втративши 3,47 долара, або 4%. В обох випадках котирування залишаються поблизу найнижчих рівнів із середини квітня.

Напередодні Трамп заявив, що відмовився від запланованих ударів по Ірану, оскільки переговори між сторонами просунулися вперед.

За його словами, вже цими вихідними може бути підписана мирна угода, яка дозволить відновити судноплавство через Ормузьку протоку. У Тегерані повідомили, що остаточного рішення ще не ухвалено, однак значну частину домовленостей уже погоджено.

Іранське агентство Mehr повідомило, що завершальний етап переговорів щодо меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном стосуватиметься ядерних та економічних питань. Водночас тема іранської ракетної програми до документа не увійде.

Ринок знову реагує насамперед на заголовки новин. Інвестори дедалі більше вірять, що угоду буде досягнуто, а Ормузьку протоку відкриють для судноплавства, — зазначив аналітик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Втім, за його словами, світові та регіональні запаси нафти залишаються низькими й можуть скорочуватися надалі навіть у разі укладення угоди, оскільки для повного відновлення безперебійних поставок знадобиться час.

11 червня Іран оголосив про закриття Ормузької протоки, через яку вже тоді рух суден був суттєво обмежений. Тегеран заявив, що відкриватиме вогонь по будь-яких суднах, які спробують пройти через цей морський коридор. Через протоку зазвичай транспортується близько п'ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу. Водночас американські військові повідомили, що комерційні судна продовжують проходити через протоку.

Аналітики ING попереджають, що ринок може зіткнутися з новим переломним моментом наприкінці липня, якщо до того часу постачання нафти не відновляться. У такому разі скорочення запасів та сезонне зростання попиту можуть підштовхнути ціни до 120–130 доларів за барель.

Тим часом Goldman Sachs знизив прогноз середньої ціни Brent на 2027 рік до 80 доларів за барель через очікування вищої пропозиції та слабшого попиту. Водночас банк прогнозує, що середня ціна у 2025 році буде вищою завдяки накопиченню комерційних запасів нафти країнами ОЕСР та премії за геополітичні ризики.

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