Нефть стремительно дешевеет из-за будущего соглашения США и Ирана

Цены на нефть 12 июня упали более чем на 4% и достигли самого низкого уровня почти через два месяца после того, как президент США Дональд Трамп отменил новые удары по Ирану. Это ослабило опасение дальнейшей эскалации конфликта после взаимных атак сторон в начале недели.
Главные тезисы
- Цены на нефть резко упали после отмены новых ударов по Ирану со стороны США, что вызвало опасение переговоров и возможного соглашения между двумя странами.
- В случае возобновления поставок нефти рынок может столкнуться с переломным моментом и увеличением цен до 120–130 долларов за баррель.
Нефть упала в цене на фоне информации о предстоящем соглашении США и Иране
По информации портала investing, сегодня фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне 87,05 доллара за баррель, что на 3,33 доллара, или 3,7%, ниже уровня предварительного закрытия. Американская нефть WTI стоит 84,24 доллара за баррель, потеряв 3,47 доллара, или 4%. В обоих случаях котировки остаются вблизи самых низких уровней с середины апреля.
По его словам, уже в эти выходные может быть подписано мирное соглашение, которое позволит возобновить судоходство через Ормузский пролив. В Тегеране сообщили, что окончательное решение еще не принято, однако значительная часть договоренностей уже согласована.
Иранское агентство Mehr сообщило, что завершающий этап переговоров по меморандуму о взаимопонимании между США и Ираном будет касаться ядерных и экономических вопросов. В то же время, тема иранской ракетной программы в документ не войдет.
Рынок снова реагирует, прежде всего, на заголовки новостей. Инвесторы все больше верят, что соглашение будет достигнуто, а Ормузский пролив будет открыт для судоходства, — отметил аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.
Впрочем, по его словам, мировые и региональные запасы нефти остаются низкими и могут сокращаться в дальнейшем даже при заключении соглашения, поскольку для полного возобновления бесперебойных поставок понадобится время.
Аналитики ING предупреждают, что рынок может столкнуться с новым переломным моментом в конце июля, если к тому времени поставки нефти не возобновятся. В этом случае сокращение запасов и сезонный рост спроса могут подтолкнуть цены до 120–130 долларов за баррель.
Тем временем Goldman Sachs снизил прогноз средней цены Brent на 2027 год до 80 долларов за баррель из-за ожиданий более высокого предложения и более слабого спроса. В то же время, банк прогнозирует, что средняя цена в 2025 году будет выше благодаря накоплению коммерческих запасов нефти странами ОЭСР и премии за геополитические риски.
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