Нефть стремительно дешевеет из-за будущего соглашения США и Ирана
Категория
Экономика
Дата публикации

Нефть стремительно дешевеет из-за будущего соглашения США и Ирана

нефть
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Источник:  Reuters

Цены на нефть 12 июня упали более чем на 4% и достигли самого низкого уровня почти через два месяца после того, как президент США Дональд Трамп отменил новые удары по Ирану. Это ослабило опасение дальнейшей эскалации конфликта после взаимных атак сторон в начале недели.

Главные тезисы

  • Цены на нефть резко упали после отмены новых ударов по Ирану со стороны США, что вызвало опасение переговоров и возможного соглашения между двумя странами.
  • В случае возобновления поставок нефти рынок может столкнуться с переломным моментом и увеличением цен до 120–130 долларов за баррель.

Нефть упала в цене на фоне информации о предстоящем соглашении США и Иране

По информации портала investing, сегодня фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне 87,05 доллара за баррель, что на 3,33 доллара, или 3,7%, ниже уровня предварительного закрытия. Американская нефть WTI стоит 84,24 доллара за баррель, потеряв 3,47 доллара, или 4%. В обоих случаях котировки остаются вблизи самых низких уровней с середины апреля.

Накануне Трамп заявил, что отказался от планируемых ударов по Ирану, поскольку переговоры между сторонами продвинулись вперед.

По его словам, уже в эти выходные может быть подписано мирное соглашение, которое позволит возобновить судоходство через Ормузский пролив. В Тегеране сообщили, что окончательное решение еще не принято, однако значительная часть договоренностей уже согласована.

Иранское агентство Mehr сообщило, что завершающий этап переговоров по меморандуму о взаимопонимании между США и Ираном будет касаться ядерных и экономических вопросов. В то же время, тема иранской ракетной программы в документ не войдет.

Рынок снова реагирует, прежде всего, на заголовки новостей. Инвесторы все больше верят, что соглашение будет достигнуто, а Ормузский пролив будет открыт для судоходства, — отметил аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Впрочем, по его словам, мировые и региональные запасы нефти остаются низкими и могут сокращаться в дальнейшем даже при заключении соглашения, поскольку для полного возобновления бесперебойных поставок понадобится время.

11 июня Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, из-за которого уже тогда движение судов было существенно ограничено. Тегеран заявил, что будет открывать огонь по любым судам, которые попытаются пройти через этот морской коридор. Через пролив обычно транспортируется около пяти мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В то же время американские военные сообщили, что коммерческие суда продолжают проходить через пролив.

Аналитики ING предупреждают, что рынок может столкнуться с новым переломным моментом в конце июля, если к тому времени поставки нефти не возобновятся. В этом случае сокращение запасов и сезонный рост спроса могут подтолкнуть цены до 120–130 долларов за баррель.

Тем временем Goldman Sachs снизил прогноз средней цены Brent на 2027 год до 80 долларов за баррель из-за ожиданий более высокого предложения и более слабого спроса. В то же время, банк прогнозирует, что средняя цена в 2025 году будет выше благодаря накоплению коммерческих запасов нефти странами ОЭСР и премии за геополитические риски.

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