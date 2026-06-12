Трамп не завдав "дуже сильного удару" по Ірану через втручання союзників
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Трамп не завдав "дуже сильного удару" по Ірану через втручання союзників

Трамп
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Джерело:  Politico

За словами інсайдерів, американський лідер Дональд Трамп передумав завдавати потужного удару по іранському режиму після того, як провів телефонні перемовини з очільниками країн Перської затоки та Південної Азії. Останні вмовили президента США скасувати свої плани.

Головні тези:

  • Катару, ОАЕ та Пакистан відігравали вирішальну роль у ситуації, що склалася.
  • Саме вони запобігли новій хвилі ескалації на Близькому Сході.

Трамп дослухався до своїх союзників та не вдарив по Ірану

Під час телефонних перемовин лідери країн Перської затоки та Південної Азії запевнили президента США, що новий удар може зірвати угоду між Вашингтоном та Тегераном.

Вони також заявили Дональду Трампу, що попередня угода, яка фактично наближає сторони до більш детальних переговорів, майже готова.

Згідно з даними інсайдерів, до очільника Білого дому дзвонили емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, президента ОАЕ Мохаммед бін Зайед Аль Нахайян та глава Міністерства оборони Пакистану Асім Мунір.

Саме їм вдалося вмовити Дональда Трампа скасувати своє рішення щодо удару по Ірану та запобігти новій хвилі ескалації.

Протягом кількох останніх днів офіційні Вашингтон та Тегеран обмінювалися пропозиціями через Катар і Пакистан.

Попри це, президент США продовжував публічно лютувати і вголос ставив сам собі питання, чи не намагається Іран його обдурити.

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