"Доведеться заплатити ціну!". Трамп погрожує Ірану через зволікання у підписанні мирної угоди
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Політика
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"Доведеться заплатити ціну!". Трамп погрожує Ірану через зволікання у підписанні мирної угоди

Трамп
Джерело:  The Financial Times

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану доведеться «заплатити ціну» за те, що «занадто довго» веде переговори щодо укладення мирної угоди.

Головні тези:

  • Трамп заявив, що Іран повинен заплатити ціну за зволікання у підписанні мирної угоди.
  • Бронестанція Ірану перебуває в безладі з розгромленими військово-морськими та повітряними силами.

Трамп погрожує Ірану через зволікання у підписанні мирної угоди

Збройні сили Ірану знаходяться у повному безладі. Значна їх частина, зокрема військово-морські та повітряні сили, фактично більше не існує — вони повністю розгромлені, — написав президент США у середу на своїй платформі Truth Social.

Вони надто довго зволікали з укладенням угоди, яка була б для них чудовою, тож тепер їм доведеться заплатити за це.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Заява Трампа пролунала після обміну ударами між США та Іраном у середу. Ескалація сталася після збиття американського вертольота в понеділок, у якому Трамп звинуватив Тегеран.

Трамп неодноразово заявляв, що Вашингтон і Тегеран наближаються до угоди щодо продовження перемир’я, укладеної 8 квітня, відкриття Ормузької протоки та визначення рамок переговорів щодо ядерної програми Ірану.

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