"Доведеться заплатити ціну!". Трамп погрожує Ірану через зволікання у підписанні мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану доведеться «заплатити ціну» за те, що «занадто довго» веде переговори щодо укладення мирної угоди.

Трамп погрожує Ірану через зволікання у підписанні мирної угоди

Збройні сили Ірану знаходяться у повному безладі. Значна їх частина, зокрема військово-морські та повітряні сили, фактично більше не існує — вони повністю розгромлені, — написав президент США у середу на своїй платформі Truth Social.

Вони надто довго зволікали з укладенням угоди, яка була б для них чудовою, тож тепер їм доведеться заплатити за це. Дональд Трамп Президент США

Заява Трампа пролунала після обміну ударами між США та Іраном у середу. Ескалація сталася після збиття американського вертольота в понеділок, у якому Трамп звинуватив Тегеран.