"Держава, яка зазнала краху". Трамп знову погрожує Кубі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба є «державою, яка зазнала краху», а Сполучені Штати хочуть бачити її «добре керованою країною».

Трамп знову погрожує Кубі

Відповідаючи на запитання журналістів, чи близька Куба до краху, Трамп сказав: «Вона вже нібито розвалилася».

Також він зазначив, що Куби має «прекрасну землю».

Там можна було б побудувати прекрасні курорти. Ми займемося цим, щойно закінчимо війну з Іраном. Я люблю робити одну справу за раз. Дональд Трамп Президент США

Його коментарі пролунали після того, як США запровадили нові санкції проти кубинських діячів. Однак президент заперечив, що ці обмеження мають на меті прискорити крах Куби.