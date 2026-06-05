"Держава, яка зазнала краху". Трамп знову погрожує Кубі
Категорія
Політика
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"Держава, яка зазнала краху". Трамп знову погрожує Кубі

Трамп
Джерело:  Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба є «державою, яка зазнала краху», а Сполучені Штати хочуть бачити її «добре керованою країною».

Головні тези:

  • Дональд Трамп виступив із погрозою щодо Куби, назвавши її державою, яка зазнала краху, та висловив бажання бачити її добре керованою країною.
  • Президент полагоджує будівництво курортів на кубинській землі, після завершення війни з Іраном, вважаючи, що це може підвищити економічний розвиток країни.

Трамп знову погрожує Кубі

Відповідаючи на запитання журналістів, чи близька Куба до краху, Трамп сказав: «Вона вже нібито розвалилася».

Також він зазначив, що Куби має «прекрасну землю».

Там можна було б побудувати прекрасні курорти. Ми займемося цим, щойно закінчимо війну з Іраном. Я люблю робити одну справу за раз.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Його коментарі пролунали після того, як США запровадили нові санкції проти кубинських діячів. Однак президент заперечив, що ці обмеження мають на меті прискорити крах Куби.

Ми просто хочемо, щоб це була добре керована країна, — заявив він, додавши, що «країна голодує, у неї немає енергоносіїв, немає нафти, немає грошей, у неї немає нічого».

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