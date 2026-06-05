"Государство, потерпевшее крах". Трамп снова угрожает Кубе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба является «государством, потерпевшим крах», а Соединенные Штаты хотят видеть его «хорошо управляемой страной».

Трамп снова угрожает Кубе

Отвечая на вопрос журналистов, близка ли Куба к краху, Трамп сказал: «Она уже развалилась».

Также он отметил, что Куба имеет «прекрасную землю».

Там можно построить прекрасные курорты. Мы займемся этим, как только закончим войну с Ираном. Я люблю делать одно дело за раз. Дональд Трамп Президент США

Его комментарии раздались после того, как США ввели новые санкции против кубинских деятелей. Однако президент возразил, что эти ограничения преследуют цель ускорить крах Кубы.