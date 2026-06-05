"Государство, потерпевшее крах". Трамп снова угрожает Кубе
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Политика
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"Государство, потерпевшее крах". Трамп снова угрожает Кубе

Трамп
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Источник:  Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба является «государством, потерпевшим крах», а Соединенные Штаты хотят видеть его «хорошо управляемой страной».

Главные тезисы

  • Дональд Трамп высказал угрозы по отношению к Кубе, заявив, что страна потерпела крах и требует хорошего управления.
  • Президент США планирует строительство курортов на кубинской земле в рамках стратегии по повышению экономического развития страны.

Трамп снова угрожает Кубе

Отвечая на вопрос журналистов, близка ли Куба к краху, Трамп сказал: «Она уже развалилась».

Также он отметил, что Куба имеет «прекрасную землю».

Там можно построить прекрасные курорты. Мы займемся этим, как только закончим войну с Ираном. Я люблю делать одно дело за раз.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Его комментарии раздались после того, как США ввели новые санкции против кубинских деятелей. Однако президент возразил, что эти ограничения преследуют цель ускорить крах Кубы.

Мы просто хотим, чтобы это была хорошо управляемая страна, заявил он, добавив, что «страна голодает, у нее нет энергоносителей, нет нефти, нет денег, у нее нет ничего».

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