"Государство, потерпевшее крах". Трамп снова угрожает Кубе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба является «государством, потерпевшим крах», а Соединенные Штаты хотят видеть его «хорошо управляемой страной».
Главные тезисы
- Дональд Трамп высказал угрозы по отношению к Кубе, заявив, что страна потерпела крах и требует хорошего управления.
- Президент США планирует строительство курортов на кубинской земле в рамках стратегии по повышению экономического развития страны.
Трамп снова угрожает Кубе
Отвечая на вопрос журналистов, близка ли Куба к краху, Трамп сказал: «Она уже развалилась».
Также он отметил, что Куба имеет «прекрасную землю».
Его комментарии раздались после того, как США ввели новые санкции против кубинских деятелей. Однако президент возразил, что эти ограничения преследуют цель ускорить крах Кубы.
Мы просто хотим, чтобы это была хорошо управляемая страна, заявил он, добавив, что «страна голодает, у нее нет энергоносителей, нет нефти, нет денег, у нее нет ничего».
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