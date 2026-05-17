Куба закупила более 300 военных беспилотников на фоне угроз Трампа — инсайдеры

Куба закупила 300 ударных дронов, которые может направить на базы Соединенных Штатов. Среди экспортеров дронов на Кубу могут быть Россия и Иран.
Главные тезисы
- Куба закупила более 300 военных беспилотников, усиливая свои оборонные возможности на фоне угроз со стороны Соединенных Штатов.
- Возможные экспортеры дронов на Кубу - РФ и Иран, с кем страна обсуждает дополнительные поставки военного оборудования, вызывают обеспокоенность в Вашингтоне.
Куба могла закупить 300 ударных дронов у РФ и Ирана
Как сообщает издание со ссылкой на секретные разведданные, Куба закупила более 300 военных беспилотников и недавно начала обсуждать возможность их применения для атак на американскую базу в Гуантанамо и город Ки-Уэст в штате Флорида, расположенный примерно в 150 км к северу от Гаваны.
Такие данные разведки вызывают серьезную обеспокоенность в Вашингтоне, где Кубу рассматривают как потенциальную угрозу.
По словам высокопоставленного чиновника, цитируемого Axios, это может стать основанием для "военного реагирования".
14 мая директор ЦРУ Джон Рэтклифф также недавно посетил Кубу и жестко предупредил местные власти, что остров больше не может быть "платформой для противников, пытающихся продвигать враждебные интересы в Западном полушарии", сообщил один из представителей ЦРУ.
