Куба закупила более 300 военных беспилотников на фоне угроз Трампа — инсайдеры
Источник:  Axios

Куба закупила 300 ударных дронов, которые может направить на базы Соединенных Штатов. Среди экспортеров дронов на Кубу могут быть Россия и Иран.

  • Куба закупила более 300 военных беспилотников, усиливая свои оборонные возможности на фоне угроз со стороны Соединенных Штатов.
  • Возможные экспортеры дронов на Кубу - РФ и Иран, с кем страна обсуждает дополнительные поставки военного оборудования, вызывают обеспокоенность в Вашингтоне.

Куба могла закупить 300 ударных дронов у РФ и Ирана

Как сообщает издание со ссылкой на секретные разведданные, Куба закупила более 300 военных беспилотников и недавно начала обсуждать возможность их применения для атак на американскую базу в Гуантанамо и город Ки-Уэст в штате Флорида, расположенный примерно в 150 км к северу от Гаваны.

Источник издания также сообщил, что весной кубинские власти обращались в Россию и Иран с запросом на дополнительные поставки дронов и военного оборудования.

Такие данные разведки вызывают серьезную обеспокоенность в Вашингтоне, где Кубу рассматривают как потенциальную угрозу.

По словам высокопоставленного чиновника, цитируемого Axios, это может стать основанием для "военного реагирования".

14 мая директор ЦРУ Джон Рэтклифф также недавно посетил Кубу и жестко предупредил местные власти, что остров больше не может быть "платформой для противников, пытающихся продвигать враждебные интересы в Западном полушарии", сообщил один из представителей ЦРУ.

