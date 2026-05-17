Куба закупила понад 300 військових безпілотників на тлі погроз Трампа — інсайдери
Джерело:  Axios

Куба закупила 300 ударних дронів, які може спрямувати на бази Сполучених Штатів. Серед експортерів дронів на Кубу можуть бути Росія та Іран.

Головні тези:

  • Куба придбала понад 300 військових безпілотників, які може використовувати для атак на американські бази.
  • Можливі експортери дронів на Кубу - Росія та Іран, з якими країна обговорює додаткові поставки військового обладнання.

Куба могла закупити 300 ударних дронів у РФ та Ірану

Як повідомляє видання з посиланням на секретні розвіддані, Куба закупила понад 300 військових безпілотників і нещодавно почала обговорювати можливість їх застосування для атак на американську базу в Гуантанамо та місто Кі-Уест у штаті Флорида, що розташоване приблизно за 150 км на північ від Гавани.

Джерело видання також повідомило, що навесні кубинська влада зверталася до Росії та Ірану із запитом на додаткові поставки дронів і військового обладнання.

Такі дані розвідки викликають серйозне занепокоєння у Вашингтоні, де Кубу розглядають як потенційну загрозу.

За словами високопоставленого чиновника, якого цитує Axios, це може стати підставою для "військового реагування".

14 травня директор ЦРУ Джон Реткліфф також нещодавно відвідав Кубу та жорстко попередив місцеву владу, що острів більше не може бути "платформою для противників, які намагаються просувати ворожі інтереси у Західній півкулі", повідомив один із представників ЦРУ.

Більше по темі

