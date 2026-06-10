"Придется заплатить цену!". Трамп угрожает Ирану из-за промедления в подписании мирного соглашения
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"Придется заплатить цену!". Трамп угрожает Ирану из-за промедления в подписании мирного соглашения

Трамп
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Источник:  The Financial Times

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану придется «заплатить цену» за то, что «слишком долго» ведет переговоры по заключению мирного соглашения.

Главные тезисы

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен заплатить цену за промедление в подписании мирного соглашения.
  • Вооруженные силы Ирана находятся в полном беспорядке, что создает напряженную обстановку между странами.

Трамп угрожает Ирану из-за промедления в подписании мирного соглашения

Вооруженные силы Ирана находятся в полном беспорядке. Значительная их часть, в частности, военно-морские и воздушные силы, фактически больше не существует — они полностью разгромлены, — написал президент США в среду на своей платформе Truth Social.

Они слишком долго медлили с заключением соглашения, которое было бы для них замечательным, и теперь им придется заплатить за это.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Заявление Трампа прозвучало после обмена ударами между США и Ираном в среду. Эскалация произошла после сбития американского вертолета в понедельник, в котором Трамп обвинил Тегеран.

Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон и Тегеран приближаются к соглашению о продлении перемирия, заключенном 8 апреля, открытии Ормузского пролива и определении рамок переговоров по ядерной программе Ирана.

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