"Придется заплатить цену!". Трамп угрожает Ирану из-за промедления в подписании мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану придется «заплатить цену» за то, что «слишком долго» ведет переговоры по заключению мирного соглашения.

Трамп угрожает Ирану из-за промедления в подписании мирного соглашения

Вооруженные силы Ирана находятся в полном беспорядке. Значительная их часть, в частности, военно-морские и воздушные силы, фактически больше не существует — они полностью разгромлены, — написал президент США в среду на своей платформе Truth Social.

Они слишком долго медлили с заключением соглашения, которое было бы для них замечательным, и теперь им придется заплатить за это. Дональд Трамп Президент США

Заявление Трампа прозвучало после обмена ударами между США и Ираном в среду. Эскалация произошла после сбития американского вертолета в понедельник, в котором Трамп обвинил Тегеран.