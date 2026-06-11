Трамп обіцяє "дуже сильний удар" по Ірану і захоплення острова Харк
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Трамп обіцяє "дуже сильний удар" по Ірану і захоплення острова Харк

Donald Trump
Трамп
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Сполучені Штати ввечері 11 червня завдадуть Ірану "дуже сильного удару".

Головні тези:

  • Президент США наголосив, що засоби захисту Ірану, включаючи ВМС, ВПС та радіолокаційні системи, вже
  • Новий удар може бути завданий Ірану найближчої ночі або протягом доби.
  • США підтримують тиск на Іран під час переговорів за допомогою короткочасних та масштабних військових операцій.

Трамп погрожує Ірану “дуже сильним ударом”

Про це заявив президент США Дональд Трамп в Truth Social.

У якийсь момент у недалекому майбутньому ми захопимо острів Харк та об'єкти нафтової інфраструктури і візьмемо на себе повний контроль над їхніми нафтовими та газовими ринками подібно до того, як ми це зробили з Венесуелою.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Крім того, американський президент вчергове заявив, що ВМС, ВПС, радіолокаційні системи, протиповітряна оборона та всі інші засоби захисту Ірану вже нібито "зникли".

Напередодні ввечері американські медіа повідомили, що Трамп провів засідання в ситуаційному центрі Білого дому, де обговорювали поновлення атак. Серед варіантів була короткочасна, але масштабна операція, яка мала б посилити тиск на Іран під час переговорів.

Незабаром після цього глава Пентагону Піт Хегсет заявив, що новий удар може бути завданий уже найближчої ночі або протягом доби. У ніч на 11 червня США відновили бомбардування території Ірану.

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