Трамп обіцяє "дуже сильний удар" по Ірану і захоплення острова Харк

Трамп погрожує Ірану “дуже сильним ударом”

Про це заявив президент США Дональд Трамп в Truth Social.

У якийсь момент у недалекому майбутньому ми захопимо острів Харк та об'єкти нафтової інфраструктури і візьмемо на себе повний контроль над їхніми нафтовими та газовими ринками подібно до того, як ми це зробили з Венесуелою. Дональд Трамп Президент США

Крім того, американський президент вчергове заявив, що ВМС, ВПС, радіолокаційні системи, протиповітряна оборона та всі інші засоби захисту Ірану вже нібито "зникли".

Напередодні ввечері американські медіа повідомили, що Трамп провів засідання в ситуаційному центрі Білого дому, де обговорювали поновлення атак. Серед варіантів була короткочасна, але масштабна операція, яка мала б посилити тиск на Іран під час переговорів.