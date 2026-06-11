Острів для зятя Трампа. Албанці вийшли на багатотисячний протест — відео
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Острів для зятя Трампа. Албанці вийшли на багатотисячний протест — відео

Албанія
Джерело:  Euronews

У середу ввечері, 10 червня, у столиці Албанії Тирані тисячі людей вийшли на акцію протесту, вимагаючи відставки прем’єр-міністра Еді Рами. Протест починався як незадовлення албанцями наданням острова для побудови ккурортної зони для зятя Трампа, Джареда Кушнера.

Головні тези:

  • Акція протесту в Албанії розпочалася через незадоволення наданням острова для будівництва курорту для зята Трампа.
  • Протести в Албанії вимагають відставки прем’єр-міністра та скасування законодавства, пов’язаного з курортом.

Албанці протестують проти будівництва курорта зятем Трампа та дій уряду країни

Протестувальники зібралися на площі Скендербей у столиці Албанії, Тирані, щоб пройти до парламенту, скандуючи «Раму у в'язницю та Берішу у в'язницю», маючи на увазі Салі Берішу, колишнього прем'єр-міністра, а нині голову Демократичної партії Албанії.

Протестний рух, що спершу мав на меті зупинити будівництво курорту на екологічно чутливій ділянці Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною з зятем президента США Дональда Трампа, Джаредом Кушнером, перетворився на масштабну антиурядову акцію.

Лідери протесту висунули такі ключові вимоги:

  • відставка уряду Рами,

  • скасування законодавства та положень про спеціальний статус для стратегічних інвесторів,

  • відкликання «Гірського пакета» (ініціативи уряду, спрямованої на сприяння інвестиціям у гірські райони країни),

  • скасування поправок до Закону про заповідні території та Закону про культурну спадщину.

Уряд Албанії стверджує, що будівництво курорту на Адріатичному узбережжі матиме трансформаційний характер для колишньої комуністичної країни, оскільки вона прагне вийти на ринок висококласного туризму та здобути членство в Європейському Союзі.

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