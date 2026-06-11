Остров для зятя Трампа. Албанцы вышли на многотысячный протест — видео
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Мир
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Остров для зятя Трампа. Албанцы вышли на многотысячный протест — видео

Албания
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Источник:  Euronews

В среду вечером, 10 июня, в столице Албании Тирани тысячи человек вышли на акцию протеста, требуя отставки премьер-министра Эдди Рамы. Протест начинался как недовольство албанцами предоставлением острова для построения курортной зоны для зятя Трампа, Джареда Кушнера.

Главные тезисы

  • Тысячи албанцев вышли на многотысячный протест в Тирине, требуя отставки премьер-министра и отмены законодательства, связанного с постройкой курорта для зятя Трампа.
  • Протестующие выдвинули ряд требований, включая отставку правительства, отмену законов о специальных статусах и инвестициях в горные районы, а также отзыв поправок к законам о заповедниках и культурном наследии.

Албанцы протестуют против строительства курорта зятем Трампа и действий правительства страны

Протестующие собрались на площади Скендербей в столице Албании, Тиране, чтобы пройти в парламент, скандируя «Раму в тюрьму и Беришу в тюрьму», имея в виду Сали Бериша, бывшего премьер-министра, а ныне главу Демократической партии Албании.

Протестное движение, изначально ставившее целью остановить строительство курорта на экологически чувствительном участке Адриатического побережья компанией, связанной с зятем президента США Дональда Трампа, Джаредом Кушнером, превратилось в масштабную антиправительственную акцию.

Лидеры протеста выдвинули следующие ключевые требования:

  • отставка правительства Рамы,

  • отмена законодательства и положений о специальном статусе для стратегических инвесторов,

  • отзыв «Горного пакета» (инициативы правительства, направленной на содействие инвестициям в горные районы страны),

  • отмена поправок к Закону о заповедных территориях и Закону о культурном наследии.

Правительство Албании утверждает, что строительство курорта на Адриатическом побережье будет носить трансформационный характер для бывшей коммунистической страны, поскольку она стремится выйти на рынок высококлассного туризма и получить членство в Европейском Союзе.

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