Остров для зятя Трампа. Албанцы вышли на многотысячный протест — видео

В среду вечером, 10 июня, в столице Албании Тирани тысячи человек вышли на акцию протеста, требуя отставки премьер-министра Эдди Рамы. Протест начинался как недовольство албанцами предоставлением острова для построения курортной зоны для зятя Трампа, Джареда Кушнера.

Албанцы протестуют против строительства курорта зятем Трампа и действий правительства страны

Протестующие собрались на площади Скендербей в столице Албании, Тиране, чтобы пройти в парламент, скандируя «Раму в тюрьму и Беришу в тюрьму», имея в виду Сали Бериша, бывшего премьер-министра, а ныне главу Демократической партии Албании.

Протестное движение, изначально ставившее целью остановить строительство курорта на экологически чувствительном участке Адриатического побережья компанией, связанной с зятем президента США Дональда Трампа, Джаредом Кушнером, превратилось в масштабную антиправительственную акцию. Поделиться

Лидеры протеста выдвинули следующие ключевые требования:

отставка правительства Рамы,

отмена законодательства и положений о специальном статусе для стратегических инвесторов,

отзыв «Горного пакета» (инициативы правительства, направленной на содействие инвестициям в горные районы страны),

отмена поправок к Закону о заповедных территориях и Закону о культурном наследии.

Правительство Албании утверждает, что строительство курорта на Адриатическом побережье будет носить трансформационный характер для бывшей коммунистической страны, поскольку она стремится выйти на рынок высококлассного туризма и получить членство в Европейском Союзе.