Остров для зятя Трампа. Албанцы вышли на многотысячный протест — видео

В среду вечером, 10 июня, в столице Албании Тирани тысячи человек вышли на акцию протеста, требуя отставки премьер-министра Эдди Рамы. Протест начинался как недовольство албанцами предоставлением острова для построения курортной зоны для зятя Трампа, Джареда Кушнера.
Главные тезисы
- Тысячи албанцев вышли на многотысячный протест в Тирине, требуя отставки премьер-министра и отмены законодательства, связанного с постройкой курорта для зятя Трампа.
- Протестующие выдвинули ряд требований, включая отставку правительства, отмену законов о специальных статусах и инвестициях в горные районы, а также отзыв поправок к законам о заповедниках и культурном наследии.
Албанцы протестуют против строительства курорта зятем Трампа и действий правительства страны
Протестующие собрались на площади Скендербей в столице Албании, Тиране, чтобы пройти в парламент, скандируя «Раму в тюрьму и Беришу в тюрьму», имея в виду Сали Бериша, бывшего премьер-министра, а ныне главу Демократической партии Албании.
Лидеры протеста выдвинули следующие ключевые требования:
отставка правительства Рамы,
отмена законодательства и положений о специальном статусе для стратегических инвесторов,
отзыв «Горного пакета» (инициативы правительства, направленной на содействие инвестициям в горные районы страны),
отмена поправок к Закону о заповедных территориях и Закону о культурном наследии.
Правительство Албании утверждает, что строительство курорта на Адриатическом побережье будет носить трансформационный характер для бывшей коммунистической страны, поскольку она стремится выйти на рынок высококлассного туризма и получить членство в Европейском Союзе.
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