Трамп обещает "очень сильный удар" по Ирану и захват острова Харк

Соединенные Штаты вечером 11 июня нанесут Ирану "очень сильный удар".
Главные тезисы
- Дональд Трамп грозит Ирану “очень сильным ударом” и заявляет о возможном захвате острова Харк.
- США намерены усилить давление на Иран через кратковременные и масштабные военные операции во время переговоров.
Трамп угрожает Ирану "очень сильным ударом"
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.
Кроме того, американский президент в очередной раз заявил, что ВМС, ВВС, радиолокационные системы, противовоздушная оборона и все другие средства защиты Ирана уже якобы "исчезли".
Накануне вечером американские медиа сообщили, что Трамп провел заседание в ситуационном центре Белого дома, где обсуждали возобновление атак. Среди вариантов была кратковременная, но масштабная операция, которая должна усилить давление на Иран во время переговоров.
Вскоре после этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что новый удар может быть нанесен уже в ближайшую ночь или в течение суток. В ночь на 11 июня США возобновили бомбардировки территории Ирана.
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