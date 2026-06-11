Трамп обещает "очень сильный удар" по Ирану и захват острова Харк

Трамп угрожает Ирану "очень сильным ударом"

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

В какой-то момент в скором будущем мы захватим остров Харк и объекты нефтяной инфраструктуры и возьмем на себя полный контроль над их нефтяными и газовыми рынками, подобно тому, как мы это сделали с Венесуэлой. Дональд Трамп Президент США

Кроме того, американский президент в очередной раз заявил, что ВМС, ВВС, радиолокационные системы, противовоздушная оборона и все другие средства защиты Ирана уже якобы "исчезли".

Накануне вечером американские медиа сообщили, что Трамп провел заседание в ситуационном центре Белого дома, где обсуждали возобновление атак. Среди вариантов была кратковременная, но масштабная операция, которая должна усилить давление на Иран во время переговоров.