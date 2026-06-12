Трамп не нанес "очень сильный удар" по Ирану из-за вмешательства союзников

По словам инсайдеров, американский лидер Дональд Трамп передумал наносить мощный удар по иранскому режиму после того, как провел телефонные переговоры с руководителями стран Персидского залива и Южной Азии. Последние уговорили президента США отменить свои планы.

Трамп прислушивался к своим союзникам и не ударил по Ирану

В ходе телефонных переговоров лидеры стран Персидского залива и Южной Азии заверили президента США, что новый удар может сорвать соглашение между Вашингтоном и Тегераном.

Они также заявили Дональду Трампу, что предварительное соглашение, фактически приближающее стороны к более детальным переговорам, почти готово.

Согласно данным инсайдеров, главе Белого дома звонили эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, президента ОАЭ Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян и глава Министерства обороны Пакистана Асим Мунир.

Именно им удалось уговорить Дональда Трампа отменить свое решение касательно удара по Ирану и предотвратить новую волну эскалации.

В последние несколько дней официальные Вашингтон и Тегеран обменивались предложениями через Катар и Пакистан.