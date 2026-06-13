Иран всячески пытается спрятать от США свой обогащенный уран
Категория
Мир
Дата публикации

Иран всячески пытается спрятать от США свой обогащенный уран

Иран пытается обхитрить США
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Источник:  CNN

Сразу 5 инсайдеров CNN получили данные о том, что иранский режим делает все возможное для усиления защиты своих запасов высокообогащенного урана. Как оказалось, Тегеран не только блокирует доступ к подземным хранилищам, но и устанавливает взрывные ловушки на входах в тоннели.

Главные тезисы

  • Иранский обогащенный уран – главная причина конфликтов между Вашингтоном и Тегераном.
  • Силы США рассматривали сценарий силового извлечения урана, однако решили, что это слишком опасная операция.

Иран пытается обхитрить США

Согласно данным анонимных источников, иранский режим сознательно уничтожает туннельные входы и дополнительно укрепляет объекты, где хранится около половины тонны его обогащенного Ирана, что потенциально подходит для создания ядерного оружия.

На фоне постоянных угроз президента США Дональда Трампа по поводу силового извлечения всех материалов — доступ к этим хранилищам максимально усложнили.

Поскольку американская разведка сообщает главе Белого дома о действиях иранского режима — вероятность соглашения между Вашингтоном и Тегераном продолжает снижаться.

По убеждению иностранных специалистов, большая часть иранского урана может быть спрятана в поврежденных или обрушенных подземных тоннелях.

Что важно понимать, они находятся на ядерном комплексе Исфахане, а также на других объектах.

Бывшие американские чиновники по ядерной безопасности предупреждают, что даже в случае международного контроля Иран может сохранять частичный доступ к материалу или отрицать полноту его инвентаризации.

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