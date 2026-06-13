Иран всячески пытается спрятать от США свой обогащенный уран

Сразу 5 инсайдеров CNN получили данные о том, что иранский режим делает все возможное для усиления защиты своих запасов высокообогащенного урана. Как оказалось, Тегеран не только блокирует доступ к подземным хранилищам, но и устанавливает взрывные ловушки на входах в тоннели.

Иран пытается обхитрить США

Согласно данным анонимных источников, иранский режим сознательно уничтожает туннельные входы и дополнительно укрепляет объекты, где хранится около половины тонны его обогащенного Ирана, что потенциально подходит для создания ядерного оружия.

На фоне постоянных угроз президента США Дональда Трампа по поводу силового извлечения всех материалов — доступ к этим хранилищам максимально усложнили.

Поскольку американская разведка сообщает главе Белого дома о действиях иранского режима — вероятность соглашения между Вашингтоном и Тегераном продолжает снижаться.

По убеждению иностранных специалистов, большая часть иранского урана может быть спрятана в поврежденных или обрушенных подземных тоннелях.

Что важно понимать, они находятся на ядерном комплексе Исфахане, а также на других объектах.