США оприлюднили офіційний текст меморандуму про взаєморозуміння з Іраном

У Сполучених Штатах розкрили текст документа, що оформлює домовленість про припинення бойових дій та подальші перемовини з Іраном.

США оприлюднили тект меморандуму щодо Ірану

Сполучені Штати в середу оприлюднили офіційний текст меморандуму про взаєморозуміння, досягнутого з Іраном протягом вихідних.

Документ під назвою "Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння між Сполученими Штатами Америки та Ісламською Республікою Іран" був опублікований після обурення тим, що його текст не був оприлюднений публічно.

Високопоставлений посадовець адміністрації США зачитав документ із 14 пунктів, у якому викладено положення щодо відновлення доступу до Ормузької протоки, послаблення певних фінансових обмежень для Ірану та викладено очікування щодо вирішення питання ядерної програми Ірану під час майбутніх технічних переговорів.

Це, по суті, угода, що дозволяє нам негайно відкрити Ормузьку протоку, зобов'язує іранців знищити ядерний пил, а потім дає нам можливість, якщо іранці покращать свою поведінку, зробити економічне та санкційне послаблення, що може зробити їх більш процвітаючою країною. Поширити

Зокрема, у документі йдеться, що Сполучені Штати Америки та Ісламська Республіка Іран зобов'язуються поважати суверенітет та територіальну цілісність один одного та утримуватися від втручання у внутрішні справи один одного.

США обіцяють одразу після підписання документа почати зняття морської блокади проти Ірану та остаточно зняти її упродовж 30 днів, а впродовж 30 днів після фінальної угоди — відвести сили від кордонів Ірану.

Меморандум має бути офіційно підписаний 19 червня, що запустить 60-денне вікно для переговорів щодо остаточних умов мирної угоди.