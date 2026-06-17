США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании с Ираном
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Политика
Дата публикации

США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании с Ираном

США
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Источник:  CNN

В Соединенных Штатах раскрыли текст документа, оформляющего договоренность о прекращении боевых действий и последующих переговорах с Ираном.

Главные тезисы

  • Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном содержит 14 пунктов, описывающих условия сотрудничества и прекращения боевых действий.
  • Документ предусматривает уничтожение иранской ядерной пыли, возобновление доступа к Ормузскому проливу и возможное ослабление санкций в случае положительного развития событий.

США обнародовали тект меморандума по Ирану

Соединенные Штаты в среду обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании, достигнутого с Ираном в выходные.

Документ под названием "Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран" был опубликован после возмущения тем, что его текст не был обнародован публично.

Высокопоставленное должностное лицо администрации США зачитало документ из 14 пунктов, в котором изложены положения о восстановлении доступа к Ормузскому проливу, ослаблению определенных финансовых ограничений для Ирана и изложены ожидания по решению вопроса ядерной программы Ирана во время будущих технических переговоров.

Это, по сути, соглашение, позволяющее нам немедленно открыть Ормузский пролив, обязывает иранцев уничтожить ядерную пыль, а затем дает нам возможность, если иранцы улучшат свое поведение, сделать экономическое и санкционное ослабление, что может сделать их более процветающей страной.

В частности, в документе говорится, что Соединенные Штаты и Исламская Республика Иран обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.

США обещают сразу после подписания документа начать снятие морской блокады против Ирана и окончательно снять ее в течение 30 дней, а в течение 30 дней после финального соглашения отвести силы от границ Ирана.

Меморандум должен быть официально подписан 19 июня, что запустит 60-дневное окно для переговоров по окончательным условиям мирного соглашения.

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